Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 серпня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 серпня, зранку можлива невелика хмарність, яка розсіється до кінця дня. Ввечері може бути невеличкий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер південний, 3-7 м/с.

Температура вночі 26-27°С, вдень 26-30°С.

Температура морської води 25.5°С.

Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.

Вологість — 45%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 4-9 м/с.

Температура вночі 17-24°С, вдень 29-39°С.

На автошляхах області видимість добра.

Заголовок

Погода в Україні

29 серпня в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі.