Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 серпня

Спекотне літо йде на спад: якою буде погода в Одесі сьогодні
29 серпня 2023 06:30
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 29 серпня, зранку можлива невелика хмарність, яка розсіється до кінця дня. Ввечері може бути невеличкий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер південний, 3-7 м/с.
- Температура вночі 26-27°С, вдень 26-30°С.
- Температура морської води 25.5°С.
- Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
- Вологість — 45%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 4-9 м/с.
- Температура вночі 17-24°С, вдень 29-39°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
29 серпня в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі.