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Спекотне літо йде на спад: якою буде погода в Одесі сьогодні

29 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 серпня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 серпня, зранку можлива невелика хмарність, яка розсіється до кінця дня. Ввечері може бути невеличкий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер південний, 3-7 м/с.
  • Температура вночі 26-27°С, вдень 26-30°С.
  • Температура морської води 25.5°С.
  • Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
  • Вологість — 45%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі 17-24°С, вдень 29-39°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
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Погода в Україні

29 серпня в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі. 

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