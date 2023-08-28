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Останній понеділок літа: якою буде погода сьогодні в Одесі

28 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 серпня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 серпня, в Одесі впродовж усього дня зберігатиметься ясна погода, без опадів. Зранку та ввечері місцями можлива хмарність.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер південний, 2-5 м/с.
  • Температура вночі 24-28°С, вдень 28-33°С.
  • Температура морської води 24-26°С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 56%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 3-7 м/с.
  • Температура вночі 20-21°С, вдень 27-38°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Вдень 28 серпня в Україні очікується виснажлива спекотна погода. Однак вночі майже по усій території синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 

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