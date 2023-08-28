Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 серпня

Останній понеділок літа: якою буде погода сьогодні в Одесі
28 серпня 2023 06:30
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 28 серпня, в Одесі впродовж усього дня зберігатиметься ясна погода, без опадів. Зранку та ввечері місцями можлива хмарність.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер південний, 2-5 м/с.
- Температура вночі 24-28°С, вдень 28-33°С.
- Температура морської води 24-26°С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 56%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 3-7 м/с.
- Температура вночі 20-21°С, вдень 27-38°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Вдень 28 серпня в Україні очікується виснажлива спекотна погода. Однак вночі майже по усій території синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.