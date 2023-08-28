Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 серпня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 серпня, в Одесі впродовж усього дня зберігатиметься ясна погода, без опадів. Зранку та ввечері місцями можлива хмарність.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер південний, 2-5 м/с.

Температура вночі 24-28°С, вдень 28-33°С.

Температура морської води 24-26°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 56%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 3-7 м/с.

Температура вночі 20-21°С, вдень 27-38°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Вдень 28 серпня в Україні очікується виснажлива спекотна погода. Однак вночі майже по усій території синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.