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Спека відступає: якою буде погода в останній вихідний літа в Одесі

27 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 серпня
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 серпня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, місцями можлива легка хмарність.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер південний, 3-7 м/с.
  • Температура вночі 23-25 °С, вдень 26-38 °С.
  • Температура морської води 24-26 °С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 65%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 4-12 м/с.
  • Температура вночі 20-23 °С, вдень 27-34, місцями стовпчики термометрів показуватимуть до +36 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Сьогодні, 27 серпня, у деяких областях України очікується підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода. 

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