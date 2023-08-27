Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 серпня

Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 серпня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, місцями можлива легка хмарність.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер південний, 3-7 м/с.

Температура вночі 23-25 °С, вдень 26-38 °С.

Температура морської води 24-26 °С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 65%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 4-12 м/с.

Температура вночі 20-23 °С, вдень 27-34, місцями стовпчики термометрів показуватимуть до +36 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

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Сьогодні, 27 серпня, у деяких областях України очікується підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода.