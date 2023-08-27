Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 серпня

Спека відступає: якою буде погода в останній вихідний літа в Одесі
27 серпня 2023 06:30
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 27 серпня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, місцями можлива легка хмарність.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер південний, 3-7 м/с.
- Температура вночі 23-25 °С, вдень 26-38 °С.
- Температура морської води 24-26 °С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 65%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 4-12 м/с.
- Температура вночі 20-23 °С, вдень 27-34, місцями стовпчики термометрів показуватимуть до +36 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Сьогодні, 27 серпня, у деяких областях України очікується підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода.