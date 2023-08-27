Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 августа.

Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 августа, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Осадков не предполагается, местами возможна легкая облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ветер южный, 3-7 м/с.

Температура ночью 23-25°С, днем ​​26-38°С.

Температура морской воды 24–26 °С.

Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.

Влажность – 65%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 4-12 м/с.

Температура ночью 20-23°С, днем ​​27-34°, местами столбики термометров будут показывать до +36°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 27 августа, в некоторых областях Украины ожидается повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.