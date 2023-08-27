Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 августа.

Жара отступает: какой будет погода в последний выходной летом в Одессе
27 августа 2023 06:30
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 27 августа, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Осадков не предполагается, местами возможна легкая облачность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ветер южный, 3-7 м/с.
- Температура ночью 23-25°С, днем 26-38°С.
- Температура морской воды 24–26 °С.
- Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
- Влажность – 65%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер южный, 4-12 м/с.
- Температура ночью 20-23°С, днем 27-34°, местами столбики термометров будут показывать до +36°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Сегодня, 27 августа, в некоторых областях Украины ожидается повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.