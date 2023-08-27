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Жара отступает: какой будет погода в последний выходной летом в Одессе

27 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 августа.
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 августа, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Осадков не предполагается, местами возможна легкая облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ветер южный, 3-7 м/с.
  • Температура ночью 23-25°С, днем ​​26-38°С.
  • Температура морской воды 24–26 °С.
  • Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
  • Влажность – 65%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 4-12 м/с.
  • Температура ночью 20-23°С, днем ​​27-34°, местами столбики термометров будут показывать до +36°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 27 августа, в некоторых областях Украины ожидается повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.

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