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Последний понедельник лета: какой будет погода сегодня в Одессе

28 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 августа.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 августа, в Одессе на протяжении всего дня будет держаться ясная погода, без осадков. Утром и вечером местами возможна облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ветер южный, 2-5 м/с.
  • Температура ночью 24-28°С, днем ​​28-33°С.
  • Температура морской воды 24-26°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 56%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 3-7 м/с.
  • Температура ночью 20-21°С, днем ​​27-38°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Днем 28 августа в Украине ожидается изнуряющая жаркая погода. Но ночью почти по всей территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

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