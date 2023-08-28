Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 августа.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 августа, в Одессе на протяжении всего дня будет держаться ясная погода, без осадков. Утром и вечером местами возможна облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ветер южный, 2-5 м/с.

Температура ночью 24-28°С, днем ​​28-33°С.

Температура морской воды 24-26°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 56%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 3-7 м/с.

Температура ночью 20-21°С, днем ​​27-38°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Днем 28 августа в Украине ожидается изнуряющая жаркая погода. Но ночью почти по всей территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.