Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 августа.

Последний понедельник лета: какой будет погода сегодня в Одессе
28 августа 2023 06:30
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 28 августа, в Одессе на протяжении всего дня будет держаться ясная погода, без осадков. Утром и вечером местами возможна облачность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ветер южный, 2-5 м/с.
- Температура ночью 24-28°С, днем 28-33°С.
- Температура морской воды 24-26°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 56%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер южный, 3-7 м/с.
- Температура ночью 20-21°С, днем 27-38°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Днем 28 августа в Украине ожидается изнуряющая жаркая погода. Но ночью почти по всей территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.