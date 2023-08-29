Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 августа.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 августа, утром возможна небольшая облачность , рассеянная до конца дня. Вечером может быть небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе.

Без осадков.

Ветер южный, 3-7 м/с.

Температура ночью 26-27°С, днем ​​26-30°С.

Температура морской воды 25.5°С.

Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

Влажность — 45%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 4-9 м/с.

Температура ночью 17-24°С, днем ​​29-39°С.

На автодорогах области видимость добра.

Заголовок

Погода в Украине

29 августа в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.