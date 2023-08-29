Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 августа.

Жаркое лето идет на убыль: какой будет погода в Одессе сегодня
29 августа 2023 06:30
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 29 августа, утром возможна небольшая облачность , рассеянная до конца дня. Вечером может быть небольшой дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе.
- Без осадков.
- Ветер южный, 3-7 м/с.
- Температура ночью 26-27°С, днем 26-30°С.
- Температура морской воды 25.5°С.
- Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
- Влажность — 45%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер южный, 4-9 м/с.
- Температура ночью 17-24°С, днем 29-39°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
29 августа в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.