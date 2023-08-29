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Жаркое лето идет на убыль: какой будет погода в Одессе сегодня

29 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 августа.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 29 августа, утром возможна небольшая облачность , рассеянная до конца дня. Вечером может быть небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Без осадков.
  • Ветер южный, 3-7 м/с.
  • Температура ночью 26-27°С, днем ​​26-30°С.
  • Температура морской воды 25.5°С.
  • Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
  • Влажность — 45%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 4-9 м/с.
  • Температура ночью 17-24°С, днем ​​29-39°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
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Погода в Украине

29 августа в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

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