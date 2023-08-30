Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 августа.

Последние тёплые дни для прогулок: какой будет погода в Одессе сегодня
30 августа 2023 06:30
Горожане гуляют в центре. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 30 августа, в Одессе будет очень теплая погода. Небо будет ясным целый день, хотя вечером возможна облачность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ветер южный, 3-8 м/с.
- Температура ночью 24-25°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 25.9°C.
- Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
- Влажность — 80%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер южный, 4-12 м/с.
- Температура ночью 24-27°С, днем 31-40°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 29 августа, уровень жары во многих областях поразил свои предыдущие исторические рекордные значения.