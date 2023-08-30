Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 августа.

Горожане гуляют в центре. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 августа, в Одессе будет очень теплая погода. Небо будет ясным целый день, хотя вечером возможна облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 24-25°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 25.9°C.

Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Влажность — 80%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 4-12 м/с.

Температура ночью 24-27°С, днем ​​31-40°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 29 августа, уровень жары во многих областях поразил свои предыдущие исторические рекордные значения.