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Последние тёплые дни для прогулок: какой будет погода в Одессе сегодня

30 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 августа.
Горожане гуляют в центре. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 30 августа, в Одессе будет очень теплая погода. Небо будет ясным целый день, хотя вечером возможна облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ветер южный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью 24-25°С, днем ​​25-27°С.
  • Температура морской воды 25.9°C.
  • Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
  • Влажность — 80%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 4-12 м/с.
  • Температура ночью 24-27°С, днем ​​31-40°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 29 августа, уровень жары во многих областях поразил свои предыдущие исторические рекордные значения.

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