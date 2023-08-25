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У воді тепліше, ніж на вулиці: яка температура Чорного моря

25 серпня 2023 05:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сьогодні — Чорне море 25 серпня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура води в Чорному морі прогрілась вже до +28°С. Втім, ще від учора в Одесі оголошено штормове попередження.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 25 серпня.  

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +23°С до +28°С. Біля берега Одеси вода потеплішала. 

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Щолкіне. Вода там прогрілася до +28°С. В Одесі температура води сягає +26°С, а подекуди вона доходитиме до +27°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost
Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, екоактивіст перевірив надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі

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