Температура моря сегодня - Черное море 25 августа

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Температура воды в Черном море уже прогрелась до +28°С. Впрочем, еще со вчера в Одессе объявлено штормовое предупреждение.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 25 августа.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +28°С. У берега Одессы вода потеплела.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Щелкино. Вода там прогрелась до +28°С. В Одессе температура воды достигает +26°С, а иногда она будет доходить до +27°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, эко активист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.