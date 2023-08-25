Температура моря сегодня - Черное море 25 августа

В воде теплее, чем на улице: какая температура Черного моря
Температура воды в Черном море уже прогрелась до +28°С. Впрочем, еще со вчера в Одессе объявлено штормовое предупреждение.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 25 августа.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +28°С. У берега Одессы вода потеплела.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Щелкино. Вода там прогрелась до +28°С. В Одессе температура воды достигает +26°С, а иногда она будет доходить до +27°С.
Напомним, эко активист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.