В Одессе на День города родился первый ребенок

Новорожденный ребенок на руках у отца. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 2 сентября, Одесса отмечает свой 229-й День рождения. Городской голова поздравил первого родившегося сегодня малыша. Маленькая одесситка появилась на свет ночью в 00:03.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Я восхищаюсь смелостью одесситок, которые, несмотря на войну, рожают маленьких украинцев. Я благодарен нашим военным, каждый из которых готов отдать свою жизнь, чтобы наши дети жили на свободной земле в независимой и суверенной Украине. Так что жизнь продолжается! И жизнь обязательно победит!", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отметим, что всего с начала 2023 года в Одессе родилось 4282 ребенка, из них 609 родов — внутри перемещенных женщин.

Приветствие Главнокомандующего

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины также присоединился к поздравлениям города-героя Одессы с Днем рождения.

"Одесса — наша жемчужина, украинский город, в котором живут смелые люди, объединенные главной целью — Победа! Мы сильны, едины и непобедимы!", — сказал Валерий Залужный.

Напомним, несмотря на наступление осени, Черное море до сих пор остается комфортным и теплым. Следовательно, стоит воспользоваться последними теплыми днями и отметить День города у морского побережья.