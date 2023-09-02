Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе поздравили первого ребенка, который родился на День города arrow

В Одессе поздравили первого ребенка, который родился на День города

2 сентября 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе на День города родился первый ребенок
Новорожденный ребенок на руках у отца. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 сентября, Одесса отмечает свой 229-й День рождения. Городской голова поздравил первого родившегося сегодня малыша. Маленькая одесситка появилась на свет ночью в 00:03.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"Я восхищаюсь смелостью одесситок, которые, несмотря на войну, рожают маленьких украинцев. Я благодарен нашим военным, каждый из которых готов отдать свою жизнь, чтобы наши дети жили на свободной земле в независимой и суверенной Украине. Так что жизнь продолжается! И жизнь обязательно победит!", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отметим, что всего с начала 2023 года в Одессе родилось 4282 ребенка, из них 609 родов — внутри перемещенных женщин.

Приветствие Главнокомандующего

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины также присоединился к поздравлениям города-героя Одессы с Днем рождения.

"Одесса — наша жемчужина, украинский город, в котором живут смелые люди, объединенные главной целью — Победа! Мы сильны, едины и непобедимы!", — сказал Валерий Залужный.

Напомним, несмотря на наступление осени, Черное море до сих пор остается комфортным и теплым. Следовательно, стоит воспользоваться последними теплыми днями и отметить День города у морского побережья.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Почему учителей заставляют вернуть выплаты от "єПідтримка": расследование проекта "Наша справа"

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз