Рождаемость снизилась: сколько детей появилось на свет в Одессе

Новорожденный ребенок. Фото: google

В Одессе родилось 134 маленьких украинца, это на 25 детей меньше, чем на прошлой неделе. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"Среди новорожденных две двойни. Население Одессы за неделю пополнили 72 мальчика и 62 девочки. Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

13 сентября: Владимир, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий, Михаил

14 сентября: Семен

15 сентября: Антон, Анатолий, Богдан, Виктор, Василий, Владимир, Ефим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Федот, Федор, Филипп, Юлиан

16 сентября: Андрей, Алексей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Константин, Илья, Михаил, Петр, Николай, Роман, Филипп, Сергей

17 сентября: Василий, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Митрофан, Моисей, Николай, Петр, Павел, Федор, Степан, Юлиан

18 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Давид, Глеб, Ефим, Захар, Максим, Федор

19 сентября: Всеволод, Андрей, Давид, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Кирилл, Макар, Михаил

Напомним, в Ровно появился на свет один из самых больших малышей в Украине. Он родился в семье военного. Сообщается, что мальчик родился путем кесарева сечения, который был весом и ростом у богатыря – читайте в материале.

Отметим, что в Израиле ученые создали живой организм, который почти не отличается от человеческого эмбриона на ранних стадиях развития. Исследование позволит понять, как возникают наследственные и генетические заболевания при развитии эмбриона.