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Рождаемость снизилась: сколько детей появилось на свет в Одессе

13 сентября 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рождаемость снизилась: сколько детей появилось на свет в Одессе
Новорожденный ребенок. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе родилось 134 маленьких украинца, это на 25 детей меньше, чем на прошлой неделе. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Среди новорожденных две двойни. Население Одессы за неделю пополнили 72 мальчика и 62 девочки. Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

  • 13 сентября: Владимир, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий, Михаил
  • 14 сентября: Семен
  • 15 сентября: Антон, Анатолий, Богдан, Виктор, Василий, Владимир, Ефим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Федот, Федор, Филипп, Юлиан
  • 16 сентября: Андрей, Алексей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Константин, Илья, Михаил, Петр, Николай, Роман, Филипп, Сергей
  • 17 сентября: Василий, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Митрофан, Моисей, Николай, Петр, Павел, Федор, Степан, Юлиан
  • 18 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Давид, Глеб, Ефим, Захар, Максим, Федор
  • 19 сентября: Всеволод, Андрей, Давид, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Кирилл, Макар, Михаил

Напомним, в Ровно появился на свет один из самых больших малышей в Украине. Он родился в семье военного. Сообщается, что мальчик родился путем кесарева сечения, который был весом и ростом у богатыря – читайте в материале.

Отметим, что в Израиле ученые создали живой организм, который почти не отличается от человеческого эмбриона на ранних стадиях развития. Исследование позволит понять, как возникают наследственные и генетические заболевания при развитии эмбриона.

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