Рождаемость снизилась: сколько детей появилось на свет в Одессе
В Одессе родилось 134 маленьких украинца, это на 25 детей меньше, чем на прошлой неделе. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Среди новорожденных две двойни. Население Одессы за неделю пополнили 72 мальчика и 62 девочки. Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.
Кто празднует именины на этой неделе
Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.
- 13 сентября: Владимир, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий, Михаил
- 14 сентября: Семен
- 15 сентября: Антон, Анатолий, Богдан, Виктор, Василий, Владимир, Ефим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Федот, Федор, Филипп, Юлиан
- 16 сентября: Андрей, Алексей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Константин, Илья, Михаил, Петр, Николай, Роман, Филипп, Сергей
- 17 сентября: Василий, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Митрофан, Моисей, Николай, Петр, Павел, Федор, Степан, Юлиан
- 18 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Давид, Глеб, Ефим, Захар, Максим, Федор
- 19 сентября: Всеволод, Андрей, Давид, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Кирилл, Макар, Михаил
Напомним, в Ровно появился на свет один из самых больших малышей в Украине. Он родился в семье военного. Сообщается, что мальчик родился путем кесарева сечения, который был весом и ростом у богатыря – читайте в материале.
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