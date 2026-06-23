В ОВА пояснили обставини загибелі жінки на пляжі в Одесі під час атаки РФ

Швидка допомога. Фото: Cуспільне

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Одеська обласна військова адміністрація висловила співчуття рідним та близьким жінки, яка загинула внаслідок російської атаки на узбережжі Одеси. Трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли сили протиповітряної оборони відбивали черговий ворожий удар.

Про це повідомила Одеська ОВА, передає Новини.LIVE.

Деталі інциденту на пляжі

Після повідомлення про постраждалу на місце оперативно прибули кілька бригад екстреної медичної допомоги. В обласній адміністрації повідомили, що виклик на лінію "103" надійшов о 12:15. Перші медики прибули через 12 хвилин, а згодом до місця події під'їхали ще дві бригади. Попри відсутність ознак життя у жінки на момент прибуття лікарів, реанімаційні заходи тривали ще близько 40 хвилин.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини трагедії. Зокрема, слідство має дати правову оцінку діям відповідальних осіб, серед яких і орендар пляжної території.

Також в ОВА зазначили, що на момент події пляжна ділянка не пройшла необхідну перевірку та не входила до переліку офіційно відкритих і перевірених місць для відпочинку.

Водночас в адміністрації наголосили, що головною причиною трагедії залишається збройна агресія Росії та постійні удари по мирних українських містах.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Один із ворожих ударів припав на узбережжя Одеси, унаслідок чого загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 22 червня в Одесі відбулася акція "Дерева пам’яті", приурочена до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни. У межах ініціативи в різних районах міста створили символічні місця пам’яті на честь військових і цивільних, життя яких забрала війна. Учасники заходу висаджували дерева та прикріплювали до них пам’ятні жетони й стрічки, формуючи простори шани у міському середовищі.