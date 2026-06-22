Акція Дерева пам’яті в Одесі: адреси та учасники 2026

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 22 червня провели акцію "Дерева пам’яті", присвячену Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. У кожному районі міста створили символічні місця пам’яті для військових і цивільних, чиї життя забрала війна. Учасники заходу висадили дерева та розмістили на них жетони й стрічки. Організатори кажуть, що це лише перший крок до створення постійних місць шани в районах Одеси.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Акція пам’яті

Біля кожної районної адміністрації Одеси провели акцію "Дерева пам’яті". На території районів облаштували два символічні дерева: одне присвятили військовим із жетонами, інше — цивільним жертвам війни з жовто-блакитними стрічками.

Жінка чіпляє жетон на дерево. Фото: Новини.LIVE

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Кожен охочий міг розмістити жетон із написом, гравіюванням, фото, гербом чи символікою бригади. Вшанувати пам’ять можна було незалежно від місця реєстрації, поховання чи проживання людини.

Жетони на дереві. Фото: Новини.LIVE

Організатори пояснили, що ідея створення таких місць пам’яті виникла ще взимку 2025–2026 років. Військові, волонтери та активісти запропонували зробити локації для вшанування не лише в центрі міста, а в кожному районі.

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Жінки з прапором. Фото: Новини.LIVE

Мета акції

Голова ГО "Родини Янголів Світла" Ангеліна Любчак розповіла, що акція має нагадати про ціну війни та людей, які загинули за Україну. Вона зазначила, що сучасна війна триває з 2014 року, а разом із військовими жертвами війни є і тисячі цивільних людей. За її словами, пам’ять має залишатися живою не лише у спогадах, а й у конкретних діях. Саме тому такі місця мають з’явитися в кожному районі міста.

"Сьогодні ми згадуємо всіх тих, хто не повернувся з поля бою. Наші герої назавжди в нашій пам’яті, вони назавжди в наших серцях. Вони живі, поки ми про них пам’ятаємо, поки ми діємо", — сказала Ангеліна Любчак.

Ангеліна Любчак про акцію. Фото: Новини.LIVE

Жетони в руках. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що під час акції згадали також полонених і безвісти зниклих військових, а також цивільних людей, які стали жертвами війни.

"Ми запалимо свічку пам’яті не про минуле, а про пам’ять і майбутнє. Ми згадаємо всіх, хто загинув у Другій світовій війні, хто загинув і гине кожного дня в російсько-українській війні", — зазначила Любчак.

Одесити на акції. Фото: Новини.LIVE

Збереження пам’яті

Голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов наголосив, що такі акції потрібні для збереження пам’яті про захисників України. Він розповів, що разом із родинами загиблих героїв біля адміністрації висадили дерева та розмістили на них жетони. За його словами, важливо, щоб про подвиги військових знали діти та молодь. Він також зазначив, що подібні заходи планують проводити й надалі.

"Для нас це найголовніше — пам’ять за загиблими, за нашими героями, які віддали найголовніше — своє життя за безпеку, за незалежність та за мир", — сказав Марат Корольов.

Марат Корольов про важливість акції. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що зараз багато родин живуть із болем втрати, а діти залишаються без батьків через війну.

"Ми повинні робити все можливе для того, щоб ця пам’ять була. І ми будемо робити це кожного року, від щирого серця", — зазначив він.

Голова Приморської РВА. Фото: Новини.LIVE

Підтримка ветеранів

На заході також був присутній ветеран 40-ї артилерійської бригади Олег Бичков. Він розповів, що пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення та отримав поранення у 2024 році під час бойових дій на Харківщині. Після лікування і реабілітації він планує повернутися до служби. Для нього акція стала способом вшанувати тих, хто віддав життя за Україну.

"Я прийшов віддати шану загиблим. Люди віддали своє життя — найцінніше, що є. Ми живемо і повинні це робити, пам’ять має залишатися про людей, які віддали своє життя", — сказав ветеран.

Ветеран про шану. Фото: Новини.LIVE

Олег Бичков також зазначив, що підтримка ветеранів після повернення з фронту стала важливою частиною сьогодення.

"Якщо є підтримка людей, нічого важкого немає. Зараз є можливість адаптуватися до цивільного життя, і це дуже приємно", — додав він.

Жінка с портретом в руках. Фото: Новини.LIVE

Спогад матері

На акції була присутня мама загиблого захисника України Олександра Торовця, який служив у "Карпатській Січі". Чоловік загинув 22 листопада у Харкові, йому було 34 роки. Жінка розповіла, що син сам вирішив стати на захист країни після отримання повістки. Для неї він назавжди залишиться найкращим сином, а пам’ять про нього житиме завжди.

"Ну як, прийшла повістка. Прийшов і сказав: все. Через тиждень вивезуть. Півтора року служив", — згадала мати героя Любов.

Мати загиблого героя. Фото: Новини.LIVE

Вона розповіла, що дізналася про загибель сина не одразу. Родина чекала новин, а через кілька днів після підтвердження загибелі його привезли та поховали.

"Мрія в нього була — одружитися, мати свою сім’ю. Але війна забрала все", — сказала жінка.

Люди тримають прапор. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції співають гімн. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі до Дня вишиванки родини загиблих військових, волонтери та небайдужі містяни зібралися на Алеї героїв, щоб провести акцію "Вишита памʼять". Люди приходили у вишиванках, приносили портрети своїх рідних, прапори та вишиті стрічки, які прив’язували до стендів полеглих захисників.

Також Новини.LIVE писали, що 4 червня в Одесі на узбережжі Чорного моря вшанували пам’ять дітей, які загинули через війну. На пляжі "Золотий берег" люди розклали іграшки, рушники та лежаки, нагадуючи про маленьких українців, чиє життя обірвалося занадто рано. Акція зібрала родини загиблих, громадських активістів та мешканців міста.