Протести у Грузії: боротьба за незалежність триває

Протест у Тбілісі 4 жовтня 2025 року. Фото ілюстративне: скриншот відео

Протести в Грузії тривають уже понад півтора року, попри посилення тиску з боку влади. За цей час були ухвалені закони, які обмежують можливості для проведення акцій, а багатьох учасників протестного руху оштрафували, звільнили з роботи або ув’язнили. Водночас протестний рух не зникає, а лише змінює свої форми.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE заявила п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Нові виклики

За словами Зурабішвілі, сьогодні організовувати масштабні акції значно складніше, ніж під час протестів 2024 року. Причиною вона називає нові обмеження та репресивні заходи, які застосовуються до незгодних із політикою влади.

"Протести продовжуються. Вони відбуваються в різних формах і в різних місцях. Сьогодні набагато важче проводити такі акції, як у 2024 році, через закони, які були ухвалені для обмеження протестного руху", — сказала Зурабішвілі.

Саломе зурабішвілі про протести. Фото: Новини.LIVE

Вона також зазначила, що частина учасників протестів опинилася за ґратами, інші отримали великі штрафи або втратили роботу. Через це багато молодих людей уже виїхали з країни або замислюються над еміграцією.

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Стійкість суспільства

Попри тиск, протестний рух у Грузії залишається активним. На думку п'ятої президентки, оцінювати його варто не за кількістю людей на вулицях, а за здатністю зберігатися протягом тривалого часу.

"Протест не можна вимірювати кількістю людей, його слід вимірювати стійкістю та тривалістю. Ми наближаємося вже майже до 600 днів, і це знак цієї стійкості", — наголосила Зурабішвілі.

Вона провела паралель між боротьбою грузинів та українців. За її словами, Україна протистоїть відкритій військовій агресії Росії, тоді як Грузія стикається з проявами гібридного впливу. В обох випадках, переконана Зурабішвілі, вирішальну роль відіграє витривалість суспільства.

Як повідомляли Новини.LIVE, між Україною та Грузією склалася дуже суперечлива ситуація. Звичайні грузини палко підтримують українців у боротьбі проти спільного ворога. При цьому офіційні відносини між двома країнами фактично зведені до мінімуму.

Також Новини.LIVE писали, що колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі звернувся з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського. У своєму зверненні політик заявив, що його життя знову опинилося під загрозою після переведення з тюремної лікарні назад до в’язниці, де, за його словами, працює персонал, який раніше його отруїв.