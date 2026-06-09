Протесты в Грузии: борьба за независимость продолжается

Протест в Тбилиси 4 октября 2025 года. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Протесты в Грузии продолжаются уже более полутора лет, несмотря на усиление давления со стороны властей. За это время были приняты законы, ограничивающие возможности для проведения акций, а многих участников протестного движения оштрафовали, уволили с работы или заключили в тюрьму. В то же время протестное движение не исчезает, а лишь меняет свои формы.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE заявила пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Новые вызовы

По словам Зурабишвили, сегодня организовывать масштабные акции значительно сложнее, чем во время протестов 2024 года. Причиной она называет новые ограничения и репрессивные меры, которые применяются к несогласным с политикой властей.

«Протесты продолжаются. Они проходят в разных формах и в разных местах. Сегодня гораздо сложнее проводить такие акции, как в 2024 году, из-за законов, которые были приняты для ограничения протестного движения», — сказала Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили о протестах. Фото: Новини.LIVE

Она также отметила, что часть участников протестов оказалась за решеткой, другие получили крупные штрафы или потеряли работу. Из-за этого многие молодые люди уже уехали из страны или задумываются об эмиграции.

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Устойчивость общества

Несмотря на давление, протестное движение в Грузии остается активным. По мнению пятой президентши, оценивать его следует не по количеству людей на улицах, а по способности сохраняться в течение длительного времени.

«Протест нельзя измерять количеством людей, его следует измерять стойкостью и продолжительностью. Мы приближаемся уже почти к 600 дням, и это знак этой стойкости», — подчеркнула Зурабишвили.

Она провела параллель между борьбой грузин и украинцев. По ее словам, Украина противостоит открытой военной агрессии России, тогда как Грузия сталкивается с проявлениями гибридного влияния. В обоих случаях, убеждена Зурабишвили, решающую роль играет выносливость общества.

Как сообщали Новини.LIVE, между Украиной и Грузией сложилась очень противоречивая ситуация. Обычные грузины горячо поддерживают украинцев в борьбе против общего врага. При этом официальные отношения между двумя странами фактически сведены к минимуму.

Также Новини.LIVE писали, что бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем обращении политик заявил, что его жизнь вновь оказалась под угрозой после перевода из тюремной больницы обратно в тюрьму, где, по его словам, работает персонал, ранее его отравивший.