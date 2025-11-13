Саакашвили обратился к Зеленскому после возвращения в тюрьму

Михеил Саакашвили. Фото: росСМИ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем обращении политик заявил, что его жизнь снова оказалась под угрозой после перевода из тюремной больницы обратно в тюрьму, где, по его словам, работает персонал, который ранее его отравил.

Об этом Саакашвили написал в Facebook в четверг, 13 ноября.

Реклама

Читайте также:

Пост Саакашвили. Фото: скриншот

Саакашвили обратился к Зеленскому

Саакашвили подчеркнул, что отравление произошло в марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины. По его словам, факт отравления подтвердили американские и немецкие лаборатории. Он также отметил, что требования наказать его неоднократно звучали со стороны властей РФ — в частности от Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Сергея Лаврова.

Политик напомнил, что его арестовали по "вымышленным делам", которые, по утверждению тогдашнего грузинского премьера, были связаны с его деятельностью в Украине. В новом уголовном деле Саакашвили обвиняют в "саботаже в пользу иностранного враждебного государства".

При этом, как он подчеркнул, в материалах следствия упоминаются заявления Владимира Зеленского и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что действующая грузинская власть фактически признает Украину "враждебным государством".

Саакашвили убежден, что его преследование напрямую связано с войной, развязанной Россией. Он напомнил, что является гражданином Украины и возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте.

В своем письме политик попросил Зеленского включить его в список гражданских пленных войны с соответствующими юридическими последствиями.

"Я знаю, что украинцы своих не оставляют, и рассчитываю на вас", — подытожил Михеил Саакашвили.

Напомним, что в сентябре в Тбилиси объявили новый приговор экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

А в марте Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату государственных средств.