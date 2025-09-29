Саакашвили приговорили к 2034 году за незаконное пересечение границы

Михеил Саакашвили во время одного из судебных заседаний. Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

В Тбилиси объявили новый приговор экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. Его осудили за незаконное пересечение государственной границы. В общем, по совокупности приговоров, политик должен отбыть более 12 лет заключения.

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

Реклама

Читайте также:

Новый приговор

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили признан виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы. Судья Тбилисского городского суда назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. Этот срок частично добавили к предыдущим приговорам, и окончательное наказание составляет 12 лет и 6 месяцев заключения.

Саакашвили будет находиться за решеткой до 1 апреля 2034 года. Он заявил, что приговор является политически мотивированным и имеет целью "уничтожить его физически". Политик выступил на суде по видеосвязи из клиники, где он содержится, и подчеркнул, что не откажется от борьбы.

По версии следствия, Саакашвили нелегально прибыл в Грузию в сентябре 2021 года, спрятавшись в трейлере с молочной продукцией, который прибыл кораблем из Черноморска в порт Поти. Его задержали уже 1 октября. Кроме этого дела, против него продолжаются и другие процессы, в частности по событиям 7 ноября 2007 года. В тот период в Грузии продолжались протесты против Саакашвили. Утром 7 ноября митингующие пытались силой перекрыть движение на проспекте Руставели. Полиция Грузии вмешалась и разогнала протест. Спецназовцы применили слезоточивый газ и водометы. Во время столкновений правоохранители задержали одного из лидеров оппозиции Георгия Хаиндраву.

Кто такой Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили — грузинский и украинский политик, юрист по образованию. Родился в 1967 году в Тбилиси. Получил образование в Киевском университете им. Шевченко и позже учился в США и Франции. В 2004 году Саакашвили стал третьим президентом Грузии после так называемой "революции роз". Его первое президентство отметилось реформами в полиции, борьбой с коррупцией и экономическими изменениями. Он дважды избирался на должность и оставался у власти до 2013 года.

В 2015 году получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. На этой должности выступал за реформы и жестко критиковал коррупцию. В 2016 году подал в отставку, объяснив это сопротивлением системы. После отставки оставался активным в политике, создал собственное движение в Украине и неоднократно находился в конфликте с украинской властью. Его политическая карьера сопровождалась многочисленными скандалами и уголовными делами в Грузии, где его несколько раз заочно осуждали.

Напомним, мы сообщали, Зеленский предупредил, что ситуация в Приднестровье пока спокойная, но там может быть "взрыв". Также мы писали, что депутат из Одесской области оправдывала действия россиян.