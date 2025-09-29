Видео
Главная Одесса Экс-глава Одесчины получил еще один срок — за что осудили

Экс-глава Одесчины получил еще один срок — за что осудили

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 15:45
Саакашвили приговорили к 2034 году за незаконное пересечение границы
Михеил Саакашвили во время одного из судебных заседаний. Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

В Тбилиси объявили новый приговор экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. Его осудили за незаконное пересечение государственной границы. В общем, по совокупности приговоров, политик должен отбыть более 12 лет заключения.

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

Читайте также:

Новый приговор

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили признан виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы. Судья Тбилисского городского суда назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. Этот срок частично добавили к предыдущим приговорам, и окончательное наказание составляет 12 лет и 6 месяцев заключения.

Саакашвили будет находиться за решеткой до 1 апреля 2034 года. Он заявил, что приговор является политически мотивированным и имеет целью "уничтожить его физически". Политик выступил на суде по видеосвязи из клиники, где он содержится, и подчеркнул, что не откажется от борьбы.

По версии следствия, Саакашвили нелегально прибыл в Грузию в сентябре 2021 года, спрятавшись в трейлере с молочной продукцией, который прибыл кораблем из Черноморска в порт Поти. Его задержали уже 1 октября. Кроме этого дела, против него продолжаются и другие процессы, в частности по событиям 7 ноября 2007 года. В тот период в Грузии продолжались протесты против Саакашвили. Утром 7 ноября митингующие пытались силой перекрыть движение на проспекте Руставели. Полиция Грузии вмешалась и разогнала протест. Спецназовцы применили слезоточивый газ и водометы. Во время столкновений правоохранители задержали одного из лидеров оппозиции Георгия Хаиндраву.

Кто такой Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили — грузинский и украинский политик, юрист по образованию. Родился в 1967 году в Тбилиси. Получил образование в Киевском университете им. Шевченко и позже учился в США и Франции. В 2004 году Саакашвили стал третьим президентом Грузии после так называемой "революции роз". Его первое президентство отметилось реформами в полиции, борьбой с коррупцией и экономическими изменениями. Он дважды избирался на должность и оставался у власти до 2013 года.

В 2015 году получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. На этой должности выступал за реформы и жестко критиковал коррупцию. В 2016 году подал в отставку, объяснив это сопротивлением системы. После отставки оставался активным в политике, создал собственное движение в Украине и неоднократно находился в конфликте с украинской властью. Его политическая карьера сопровождалась многочисленными скандалами и уголовными делами в Грузии, где его несколько раз заочно осуждали.

Напомним, мы сообщали, Зеленский предупредил, что ситуация в Приднестровье пока спокойная, но там может быть "взрыв". Также мы писали, что депутат из Одесской области оправдывала действия россиян.

Одесса Михаил Саакашвили Грузия Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
