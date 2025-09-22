Видео
Главу Доброславской общины в Одесской области пригласили в Польшу

Главу Доброславской общины в Одесской области пригласили в Польшу

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:43
Людмила Прокопечко представит инвестпроект в Польше
председатель Доброславского поселкового совета на конгрессе. Фото: Людмила Прокопечко

Председателя Доброславского поселкового совета Людмилу Прокопечко пригласили в польский город Познань. Там 22-23 сентября состоится международный конгресс "COMMON FUTURE" о сотрудничестве Украины и Польши. Чиновница планирует представить инвестиционный проект по строительству солнечной электростанции.

Об этом сообщила председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.

Читайте также:

Приглашение в Польшу

В Познани соберутся представители двух стран, чтобы обсудить стратегические направления развития и сотрудничества. От Одесской области участие принимает председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко. По ее словам, она представит проект солнечной электростанции, а также надеется заинтересовать партнеров другими инициативами громады.

"У нас есть много идей для развития нашей территории. Но именно этот энергетический проект вызвал интерес у польской стороны", — прокомментировала чиновница.

Что известно о Прокопечко

Людмилу Прокопечко ранее приглашали на инаугурацию президента США Дональда Трампа. В то же время в самой Украине чиновница находится под следствием. Прокуратура подозревает ее в служебной халатности и нецелевом использовании около миллиона гривен бюджета. Киевский райсуд Одессы отпустил Прокопечко под поручительство депутата от "Слуги народа" Степана Чернявского, отказавшись от требования держать ее под стражей.

Сама глава громады называет обвинения абсурдными и утверждает, что финансовые решения принимались коллегиально на сессии поселкового совета. Если вину докажут, ей грозит до пяти лет заключения.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области чиновница зарабатывала на ремонте детского сада. Также мы писали, что в Одессе будут судить чиновника горсовета за взятки.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
