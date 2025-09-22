Відео
Голову Доброславської громади на Одещині запросили до Польщі

Голову Доброславської громади на Одещині запросили до Польщі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 14:43
Людмила Прокопечко представить інвестпроєкт у Польщі
голова Доброславської селищної ради на конгресі. Фото: Людмила Прокопечко

Голову Доброславської селищної ради Людмилу Прокопечко запросили до польського міста Познань. Там 22–23 вересня відбудеться міжнародний конгрес "COMMON FUTURE" про співпрацю України та Польщі. Чиновниця планує презентувати інвестиційний проєкт із будівництва сонячної електростанції.

Про це повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.

Читайте також:

Запрошення у Польщу

У Познані зберуться представники двох країн, щоб обговорити стратегічні напрямки розвитку та співпраці. Від Одеської області участь бере голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. За її словами, вона представить проєкт сонячної електростанції, а також сподівається зацікавити партнерів іншими ініціативами громади.

"Ми маємо багато ідей для розвитку нашої території. Але саме цей енергетичний проєкт викликав інтерес у польської сторони", — прокоментувала посадовиця.

Що відомо про Прокопечко

Людмилу Прокопечко раніше запрошували на інавгурацію президента США Дональда Трампа. Водночас у самій Україні посадовиця перебуває під слідством. Прокуратура підозрює її у службовій недбалості та нецільовому використанні близько мільйона гривень бюджету. Київський райсуд Одеси відпустив Прокопечко під поруки депутата від "Слуги народу" Степана Чернявського, відмовившись від вимоги тримати її під вартою.

Сама голова громади називає звинувачення абсурдними й стверджує, що фінансові рішення ухвалювалися колегіально на сесії селищної ради. Якщо провину доведуть, їй загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині чиновниця заробляла на ремонті дитячого садка. Також ми писали, що в Одесі судитимуть чиновника міськради за хабарі.

Польща Одеса Конгрес Одеська область політики Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
