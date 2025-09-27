Видео
Зеленский предупредил, что Приднестровье может "взорваться"

Зеленский предупредил, что Приднестровье может "взорваться"

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 16:53
Зеленский рассказал о рисках из Приднестровья
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что сейчас ситуация в Приднестровье выглядит спокойной, но на самом деле имеет серьезные риски. Он подчеркнул, что именно от политики Молдовы зависит, останется ли эта территория "тихой" или снова станет источником угрозы.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал сегодня, 27 сентября, во время пресс-конференции с журналистами по результатам своего визита в США.

Провокации со стороны непризнанной ПМР

Глава государства напомнил, что с началом полномасштабной войны со стороны Приднестровья были провокации. В ответ непризнанная республика получила предупреждение.

"Там было пару выстрелов с этой территории в начале войны. Они получили от нас хорошее предупреждение от меня лично. И поэтому они там тихие",  — пояснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что нынешнее руководство Приднестровья не действует активно только потому, что испытывает давление с обеих сторон — от Украины и от проевропейской власти Молдовы.

"Они тихие, потому что боятся нас. Безусловно боятся только нас. И знают, потому что сигналы все от нас в начале войны получили", — отметил глава государства.

Выборы в Молдове

Вместе с тем Зеленский заявил, если политический курс Молдовы изменится на пророссийский, то ситуация может кардинально обостриться. Добавим, что в соседнем государстве завтра будут проходить выборы.

"А если политика в Молдове будет не проевропейская, а пророссийская, то, соответственно, и люди эти, которые тихие, могут быть громкими, потому что несколько тысяч российских военных там есть", — предупредил он.

Напомним, накануне парламентских выборов в республике Молдова правоохранители обыскали более 250 объектов недвижимости и арестовали 74 человека. Кроме этого мы писали, что в Молдове из гонки вылетели пророссийские политики, которые мечтали о "большой стране" за счет одесских земель.

Владимир Зеленский Одесса Молдова выборы Приднестровье президент
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
