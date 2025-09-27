Зеленський розповів про ризики з Придністров’я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський на пресконференції розповів, що нині ситуація у Придністров’ї виглядає спокійною, але насправді має серйозні ризики. Він наголосив, що саме від політики Молдови залежить, чи залишиться ця територія "тихою" або знову стане джерелом загрози.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні, 27 вересня, під час пресконференції з журналістами за результатами свого візиту до США.



Провокації з боку невизнаної ПМР

Глава держави нагадав, що з початком повномасштабної війни з боку Придністров’я були провокації. У відповідь невизнана республіка отримала попередження.

"Там було пару пострілів з цієї території на початку війни. Вони отримали від нас хороше попередження від мене особисто. І тому вони там тихі", — пояснив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що нинішнє керівництво Придністров’я не діє активно лише тому, що відчуває тиск з обох боків — від України та від проєвропейської влади Молдови.

"Вони тихі, бо бояться нас. Безумовно бояться тільки нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали", — зазначив глава держави.

Вибори у Молдові

Разом із тим Зеленський заявив, якщо політичний курс Молдови зміниться на проросійський, то ситуація може кардинально загостритися. Додамо, що в сусідній державі завтра відбуватимуться вибори.

"А якщо політика в Молдові буде не проєвропейська, а проросійська, то, відповідно, і люди ці, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є", — попередив він.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів у республіці Молдова правоохоронці обшукали понад 250 об'єктів нерухомості та заарештували 74 особи. Окрім цього ми писали, що у Молдові з перегонів вилетіли проросійські політики, які мріяли про "велику країну" коштом одеських земель.