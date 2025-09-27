Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зеленський попередив, що Придністров'я може "вибухнути"

Зеленський попередив, що Придністров'я може "вибухнути"

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 16:53
Зеленський розповів про ризики з Придністров’я
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський на пресконференції розповів, що нині ситуація у Придністров’ї виглядає спокійною, але насправді має серйозні ризики. Він наголосив, що саме від політики Молдови залежить, чи залишиться ця територія "тихою" або знову стане джерелом загрози.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні, 27 вересня, під час пресконференції з журналістами за результатами свого візиту до США.
 

Реклама
Читайте також:

Провокації з боку невизнаної ПМР

Глава держави нагадав, що з початком повномасштабної війни з боку Придністров’я були провокації. У відповідь невизнана республіка отримала попередження. 

"Там було пару пострілів з цієї території на початку війни. Вони отримали від нас хороше попередження від мене особисто. І тому вони там тихі", — пояснив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що нинішнє керівництво Придністров’я не діє активно лише тому, що відчуває тиск з обох боків — від України та від проєвропейської влади Молдови.

"Вони тихі, бо бояться нас. Безумовно бояться тільки нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали", — зазначив глава держави.

Вибори у Молдові

Разом із тим Зеленський заявив, якщо політичний курс Молдови зміниться на проросійський, то ситуація може кардинально загостритися. Додамо, що в сусідній державі завтра відбуватимуться  вибори. 

"А якщо політика в Молдові буде не проєвропейська, а проросійська, то, відповідно, і люди ці, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є", — попередив він.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів у республіці Молдова правоохоронці обшукали понад 250 об'єктів нерухомості та заарештували 74 особи. Окрім цього ми писали, що у Молдові з перегонів вилетіли проросійські політики, які мріяли про "велику країну" коштом одеських земель.

Володимир Зеленський Одеса Молдова вибори Придністров'я президент
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації