Саакашвілі засудили до 2034 року за незаконний перетин кордону

Міхеїл Саакашвілі під час одного із судових засідань. Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

У Тбілісі оголосили новий вирок експрезиденту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі. Його засудили за незаконний перетин державного кордону. Загалом, за сукупністю вироків, політик має відбути понад 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє видання "Эхо Кавказа".

Новий вирок

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі визнаний винним у справі про незаконний перетин державного кордону. Суддя Тбіліського міського суду призначив йому покарання у вигляді чотирьох з половиною років позбавлення волі. Цей термін частково додали до попередніх вироків, і остаточне покарання становить 12 років та 6 місяців ув’язнення.

Саакашвілі перебуватиме за ґратами до 1 квітня 2034 року. Він заявив, що вирок є політично мотивованим і має на меті "знищити його фізично". Політик виступив на суді по відеозв’язку з клініки, де він утримується, і наголосив, що не відмовиться від боротьби.

За версією слідства, Саакашвілі нелегально прибув до Грузії у вересні 2021 року, сховавшись у трейлері з молочною продукцією, який прибув кораблем з Чорноморська до порту Поті. Його затримали вже 1 жовтня. Окрім цієї справи, проти нього тривають й інші процеси, зокрема щодо подій 7 листопада 2007 року. В той період у Грузії тривали протести проти Саакашвілі. Зранку 7 листопада мітингувальники намагалися силою перекрити рух на проспекті Руставелі. Поліція Грузії втрутилася та розігнала протест. Спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомети. Під час сутичок правоохоронці затримали одного з лідерів опозиції Георгія Хаіндраву.

Хто такий Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі — грузинський та український політик, юрист за освітою. Народився 1967 року в Тбілісі. Отримав освіту в Київському університеті ім. Шевченка та пізніше навчався у США й Франції. У 2004 році Саакашвілі став третім президентом Грузії після так званої "революції троянд". Його перше президентство відзначилося реформами в поліції, боротьбою з корупцією та економічними змінами. Він двічі обирався на посаду і залишався при владі до 2013 року.

У 2015 році отримав українське громадянство та був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. На цій посаді виступав за реформи та жорстко критикував корупцію. У 2016 році подав у відставку, пояснивши це спротивом системи. Після відставки залишався активним у політиці, створив власний рух в Україні та неодноразово перебував у конфлікті з українською владою. Його політична кар’єра супроводжувалася численними скандалами та кримінальними справами в Грузії, де його кілька разів заочно засуджували.

