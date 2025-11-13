Саакашвілі звернувся до Зеленського після повернення до в'язниці

Міхеїл Саакашвілі. Фото: росЗМІ

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі звернувся з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського. У своєму зверненні політик заявив, що його життя знову опинилося під загрозою після переведення з тюремної лікарні назад до в’язниці, де, за його словами, працює персонал, який раніше його отруїв.

Про це Саакашвілі написав у Facebook у четвер, 13 листопада.

Реклама

Читайте також:

Пост Саакашвілі. Фото: скриншот

Саакашвілі звернувся до Зеленського

Саакашвілі наголосив, що отруєння сталося у березні 2022 року — невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, факт отруєння підтвердили американські та німецькі лабораторії. Він також зазначив, що вимоги покарати його неодноразово лунали з боку влади РФ — зокрема від Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та Сергія Лаврова.

Політик нагадав, що його заарештували за "вигаданими справами", які, за твердженням тодішнього грузинського прем’єра, були пов’язані з його діяльністю в Україні. У новій кримінальній справі Саакашвілі звинувачують у "саботажі на користь іноземної ворожої держави".

При цьому, як він підкреслив, у матеріалах слідства згадуються заяви Володимира Зеленського та радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. Це, на його думку, свідчить про те, що чинна грузинська влада фактично визнає Україну "ворожою державою".

Саакашвілі переконаний, що його переслідування безпосередньо пов’язане з війною, розв’язаною Росією. Він нагадав, що є громадянином України та очолював Виконавчий комітет Національної ради реформ при президентові.

У своєму листі політик попросив Зеленського включити його до списку цивільних полонених війни з відповідними юридичними наслідками.

"Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас", — підсумував Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, що у вересня у Тбілісі оголосили новий вирок експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі.

А у березні Саакашвілі засудили до дев'яти років позбавлення волі через розтрату державних коштів.