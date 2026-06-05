Зурабішвілі про майбутнє Києва: чи підтримують грузини Україну

Прапори України та Грузії. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

Сьогодні між Україною та Грузією склалася дуже суперечлива ситуація. Звичайні грузини палко підтримують українців у боротьбі проти спільного ворога. При цьому офіційні відносини між двома країнами фактично зведені до мінімуму.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVЕ розповіла 5-та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Братерство народів

Грузинський та український народи мають багатовікову історію дружби, яка загартувалася у спільній боротьбі за незалежність. Обидві країни пережили важкі часи утисків як за часів Російської імперії, так і в радянську епоху. Сьогодні ця солідарність помітна кожному, хто відвідує Грузію, адже люди щиро співчувають українському горю. Багато громадян країни навіть їдуть на фронт, щоб пліч-о-пліч з українцями захищати спільну свободу.

"Наш опір Росії в різні часи — чи то за імперії, чи за Радянського Союзу, чи за нової Росії — справді зблизив нас. Якщо ви пройтися вулицями Тбілісі, то побачите багато-багато українських прапорів на стінах і у вікнах, а також є грузини, які воюють разом з українцями", — зазначила Саломе Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі про стосунки України та Грузії. Фото: Новини.LIVE

Позиція влади

Нинішній уряд Грузії веде кардинально іншу політику, яка викликає багато запитань і критики. За словами Зурабішвілі, правляча верхівка фактично повторює наративи російської пропаганди. Навіть під час найжорстокіших обстрілів українських міст від грузинських лідерів не лунає жодних слів засудження на адресу агресора.

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"Вони займали абсолютно російську позицію щодо України, і донині дуже легко порівняти. Голова парламенту або різні лідери "Грузинської мрії" дуже прямо критикують Європейський Союз, але вони ніколи не критикують Росію, навіть у часи найтрагічніших бомбардувань України", — зазначила 5-та президентка Грузії.

Контакти країн

Зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, яка відбулася на полях саміту Європейського політичного співтовариства, стала першим контактом між лідерами двох країн за останні роки. Що саме обговорювали політики — широкій громадськості достеменно невідомо. Згодом представники грузинської сторони заявили про готовність до відновлення взаємин, хоча й визнали, що накопичені між державами проблеми нікуди не зникли. ​

Водночас п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі досить скептично оцінила цей факт. Вона зазначила, що взагалі не розуміє доцільності такої зустрічі та як вона могла відбутися, зважаючи на нинішній курс грузинського керівництва. На її думку, вести повноцінний офіційний діалог недоречно, допоки Тбілісі не продемонструє повної та беззастережної підтримки України.

"Така зустріч є дещо несподіваною, навіть розчаровуючою, оскільки вона відбулася без жодних пояснень. Для решти європейських лідерів політика та позиція є дуже чіткими. Це відсутність рукостискань. Це відсутність ведення справ як зазвичай. І так було з часу виборів 2024 року, які були сфальсифіковані. Тому бачити, що Україна відходить від цієї позиції та обирає, можливо, іншу, трохи розчаровує, трохи дивує і не має пояснень", — підсумувала президентка Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі звернувся з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського. У своєму зверненні політик заявив, що його життя знову опинилося під загрозою після переведення з тюремної лікарні назад до в’язниці, де, за його словами, працює персонал, який раніше його отруїв.

Також Новини.LIVЕ писали, що українська економіка продовжує працювати в умовах війни, попри втрату частини промисловості та постійні удари по критичній інфраструктурі. Водночас масштабних фінансових потрясінь найближчим часом не прогнозують. Міжнародна підтримка залишається одним із ключових чинників стабільності, хоча швидкого економічного зростання поки очікувати не варто.