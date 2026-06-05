Зурабишвили о будущем Киева: поддерживают ли грузины Украину

Флаги Украины и Грузии. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

Сегодня между Украиной и Грузией сложилась очень противоречивая ситуация. Обычные грузины горячо поддерживают украинцев в борьбе против общего врага. При этом официальные отношения между двумя странами фактически сведены к минимуму.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVЕ рассказала 5-я президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Братство народов

Грузинский и украинский народы имеют многовековую историю дружбы, которая закалилась в совместной борьбе за независимость. Обе страны пережили тяжелые времена притеснений как во времена Российской империи, так и в советскую эпоху. Сегодня эта солидарность заметна каждому, кто посещает Грузию, ведь люди искренне сочувствуют украинскому горю. Многие граждане страны даже едут на фронт, чтобы бок о бок с украинцами защищать общую свободу.

"Наше сопротивление России в разные времена — то ли при империи, или при Советском Союзе, или при новой России — действительно сблизило нас. Если вы пройдетесь по улицам Тбилиси, то увидите много-много украинских флагов на стенах и в окнах, а также есть грузины, которые воюют вместе с украинцами", — отметила Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили об отношениях Украины и Грузии. Фото: Новини.LIVE

Позиция власти

Нынешнее правительство Грузии ведет кардинально другую политику, которая вызывает много вопросов и критики. По словам Зурабишвили, правящая верхушка фактически повторяет нарративы российской пропаганды. Даже во время жесточайших обстрелов украинских городов от грузинских лидеров не звучит никаких слов осуждения в адрес агрессора.

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"Они занимали абсолютно российскую позицию в отношении Украины, и по сей день очень легко сравнить. Председатель парламента или различные лидеры "Грузинской мечты" очень прямо критикуют Европейский Союз, но они никогда не критикуют Россию, даже во времена самых трагических бомбардировок Украины", — отметила 5-й президент Грузии.

Контакты стран

Встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, которая состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества, стала первым контактом между лидерами двух стран за последние годы. Что именно обсуждали политики — широкой общественности доподлинно неизвестно. Впоследствии представители грузинской стороны заявили о готовности к восстановлению отношений, хотя и признали, что накопленные между государствами проблемы никуда не исчезли.

В то же время пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили достаточно скептически оценила этот факт. Она отметила, что вообще не понимает целесообразности такой встречи и как она могла состояться, учитывая нынешний курс грузинского руководства. По ее мнению, вести полноценный официальный диалог неуместно, пока Тбилиси не продемонстрирует полной и безоговорочной поддержки Украины.

"Такаявстреча является несколько неожиданной, даже разочаровывающей, поскольку она состоялась без всяких объяснений. Для остальных европейских лидеров политика и позиция очень четкие. Это отсутствие рукопожатий. Это отсутствие ведения дел как обычно. И так было со времени выборов 2024 года, которые были сфальсифицированы. Поэтому видеть, что Украина отходит от этой позиции и выбирает, возможно, другую, немного разочаровывает, немного удивляет и не имеет объяснений", — подытожила президент Саломе Зурабишвили.

Как сообщали Новини.LIVЕ, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем обращении политик заявил, что его жизнь снова оказалась под угрозой после перевода из тюремной больницы обратно в тюрьму, где, по его словам, работает персонал, который ранее его отравил.

Также Новини.LIVЕ писали, что украинская экономика продолжает работать в условиях войны, несмотря на потерю части промышленности и постоянные удары по критической инфраструктуре. При этом масштабных финансовых потрясений в ближайшее время не прогнозируют. Международная поддержка остается одним из ключевых факторов стабильности, хотя быстрого экономического роста пока ожидать не стоит.