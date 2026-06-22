Акция «Дерево памяти» в Одессе: адреса и участники 2026 года

В Одессе почтили жертв войны в Украине: появились деревья памяти
22 июня в Одессе прошла акция "Деревья памяти", посвященная Дню скорби и почтения памяти жертв войны. В каждом районе городабыли созданы символические места памяти в честь военных и гражданских лиц, чьи жизни унесла война. Участники мероприятия посадили деревья и разместили на них жетоны и ленты. Организаторы отмечают, что это лишь первый шаг к созданию постоянных мест памяти в районах Одессы.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.
Акция памяти
Возле каждой районной администрации Одессы провели акцию "Деревья памяти". На территории районов установили два символических дерева: одно посвятили военным с жетонами, другое — гражданским жертвам войны с желто-голубыми лентами.
Каждый желающий мог разместить жетон с надписью, гравировкой, фотографией, гербом или символикой бригады. Почтить память можно было независимо от места регистрации, захоронения или проживания человека.
Организаторы пояснили, что идея создания таких мест памяти возникла ещё зимой 2025–2026 годов. Военные, волонтёры и активисты предложили организовать такие локации не только в центре города, но и в каждом районе.
Цель акции
Председатель ОО "Семьи Ангелов Света" Ангелина Любчак рассказала, что акция призвана напомнить о цене войны и о людях, погибших за Украину. Она отметила, что современная война продолжается с 2014 года, и наряду с военными жертвами войны есть и тысячи мирных жителей. По её словам, память должна оставаться живой не только в воспоминаниях, но и в конкретных действиях. Именно поэтому такие места должны появиться в каждом районе города.
"Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто не вернулся с поля боя. Наши герои навсегда в нашей памяти, они навсегда в наших сердцах. Они живы, пока мы о них помним, пока мы действуем", — сказала Ангелина Любчак.
Она добавила, что во время акции вспомнили также пленных и без вести пропавших военных, а также гражданских людей, ставших жертвами войны.
"Мы зажжем свечу памяти не о прошлом, а о памяти и будущем. Мы вспомним всех, кто погиб во Второй мировой войне, кто погиб и гибнет каждый день в российско-украинской войне", — отметила Любчак.
Сохранение памяти
Глава Приморской районной администрации Марат Королев подчеркнул, что такие акции необходимы для сохранения памяти о защитниках Украины. Он рассказал, что вместе с семьями погибших героев возле администрации высадили деревья и разместили на них жетоны. По его словам, важно, чтобы о подвигах военных знали дети и молодежь. Он также отметил, что подобные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем.
"Для нас это самое главное — память о погибших, о наших героях, которые отдали самое главное — свою жизнь за безопасность, за независимость и за мир", — сказал Марат Королев.
Он добавил, что сейчас многие семьи переживают боль утраты, а дети остаются без родителей из-за войны.
"Мы должны делать всё возможное для того, чтобы эта память сохранялась. И мы будем делать это каждый год, от всего сердца", — отметил он.
Поддержка ветеранов
На мероприятии также присутствовал ветеран 40-й артиллерийской бригады Олег Бычков. Он рассказал, что ушел на фронт после начала полномасштабного вторжения и получил ранение в 2024 году во время боевых действий в Харьковской области. После лечения и реабилитации он планирует вернуться на службу. Для него акция стала способом почтить память тех, кто отдал жизнь за Украину.
"Я пришел отдать дань уважения погибшим. Люди отдали свою жизнь — самое ценное, что есть. Мы живем и должны это делать, память о людях, отдавших свою жизнь, должна оставаться", — сказал ветеран.
Олег Бычков также отметил, что поддержка ветеранов после возвращения с фронта стала важной частью сегодняшней жизни.
"Если есть поддержка людей, ничего сложного нет. Сейчас есть возможность адаптироваться к гражданской жизни, и это очень приятно", — добавил он.
Воспоминания матери
На акции присутствовала мама погибшего защитника Украины Александра Торовца, который служил в "Карпатской Сечи". Мужчина погиб 22 ноября в Харькове, ему было 34 года. Женщина рассказала, что сын сам решил встать на защиту страны после получения повестки. Для неё он навсегда останется лучшим сыном, а память о нём будет жить вечно.
"Ну как, пришла повестка. Пришёл и сказал: всё. Через неделю вывезут. Полтора года служил", — вспомнила мать героя Любовь.
Она рассказала, что узнала о гибели сына не сразу. Семья ждала новостей, а через несколько дней после подтверждения гибели его привезли и похоронили.
"У него была мечта — жениться, завести свою семью. Но война забрала всё", — сказала женщина.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе ко Дню вышиванки семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные горожане собрались на Аллее героев, чтобы провести акцию "Вышитая память". Люди приходили в вышиванках, приносили портреты своих родных, флаги и вышитые ленты, которые привязывали к стендам павших защитников.
Также Новини.LIVE сообщали, что 4 июня в Одессе на побережье Чёрного моря почтили память детей, погибших из-за войны. На пляже "Золотой берег" люди разложили игрушки, полотенца и шезлонги, напоминая о маленьких украинцах, чья жизнь оборвалась слишком рано. Акция собрала семьи погибших, общественных активистов и жителей города.