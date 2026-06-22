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Главная Одесса В Одессе почтили жертв войны в Украине: появились деревья памяти

В Одессе почтили жертв войны в Украине: появились деревья памяти

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:21
Акция «Дерево памяти» в Одессе: адреса и участники 2026 года
Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

22 июня в Одессе прошла акция "Деревья памяти", посвященная Дню скорби и почтения памяти жертв войны. В каждом районе городабыли созданы символические места памяти в честь военных и гражданских лиц, чьи жизни унесла война. Участники мероприятия посадили деревья и разместили на них жетоны и ленты. Организаторы отмечают, что это лишь первый шаг к созданию постоянных мест памяти в районах Одессы.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Акция памяти

Возле каждой районной администрации Одессы провели акцию "Деревья памяти". На территории районов установили два символических дерева: одно посвятили военным с жетонами, другое — гражданским жертвам войны с желто-голубыми лентами.

Акція пам'яті в Одесі
Женщина прикрепляет жетон к дереву. Фото: Новини.LIVE
Вшанування жертв війни в Одесі
Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

Каждый желающий мог разместить жетон с надписью, гравировкой, фотографией, гербом или символикой бригады. Почтить память можно было независимо от места регистрации, захоронения или проживания человека.

В Одесі вшанували жертв війни
Жетоны на дереве. Фото: Новини.LIVE

Организаторы пояснили, что идея создания таких мест памяти возникла ещё зимой 2025–2026 годов. Военные, волонтёры и активисты предложили организовать такие локации не только в центре города, но и в каждом районе.

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В Одесі з'явилися дерева пам'яті
Женщины с флагом. Фото: Новини.LIVE

Цель акции

Председатель ОО "Семьи Ангелов Света" Ангелина Любчак рассказала, что акция призвана напомнить о цене войны и о людях, погибших за Украину. Она отметила, что современная война продолжается с 2014 года, и наряду с военными жертвами войны есть и тысячи мирных жителей. По её словам, память должна оставаться живой не только в воспоминаниях, но и в конкретных действиях. Именно поэтому такие места должны появиться в каждом районе города.

"Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто не вернулся с поля боя. Наши герои навсегда в нашей памяти, они навсегда в наших сердцах. Они живы, пока мы о них помним, пока мы действуем", — сказала Ангелина Любчак.

Акція пам'яті в Одесі
Ангелина Любчак об акции. Фото: Новини.LIVE
Вшанування жертв війни в Одесі: акція
Жетоны в руках. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что во время акции вспомнили также пленных и без вести пропавших военных, а также гражданских людей, ставших жертвами войны.

"Мы зажжем свечу памяти не о прошлом, а о памяти и будущем. Мы вспомним всех, кто погиб во Второй мировой войне, кто погиб и гибнет каждый день в российско-украинской войне", — отметила Любчак.

Акція пам'яті в Одесі
Одесситы на акции. Фото: Новини.LIVE

Сохранение памяти

Глава Приморской районной администрации Марат Королев подчеркнул, что такие акции необходимы для сохранения памяти о защитниках Украины. Он рассказал, что вместе с семьями погибших героев возле администрации высадили деревья и разместили на них жетоны. По его словам, важно, чтобы о подвигах военных знали дети и молодежь. Он также отметил, что подобные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем.

"Для нас это самое главное — память о погибших, о наших героях, которые отдали самое главное — свою жизнь за безопасность, за независимость и за мир", — сказал Марат Королев.

Вшанування жертв війни в Одесі
Марат Королев о важности акции. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что сейчас многие семьи переживают боль утраты, а дети остаются без родителей из-за войны.

"Мы должны делать всё возможное для того, чтобы эта память сохранялась. И мы будем делать это каждый год, от всего сердца", — отметил он.

В Одесі вшанували жертв війни
Глава Приморской РВА. Фото: Новини.LIVE

Поддержка ветеранов

На мероприятии также присутствовал ветеран 40-й артиллерийской бригады Олег Бычков. Он рассказал, что ушел на фронт после начала полномасштабного вторжения и получил ранение в 2024 году во время боевых действий в Харьковской области. После лечения и реабилитации он планирует вернуться на службу. Для него акция стала способом почтить память тех, кто отдал жизнь за Украину.

"Я пришел отдать дань уважения погибшим. Люди отдали свою жизнь — самое ценное, что есть. Мы живем и должны это делать, память о людях, отдавших свою жизнь, должна оставаться", — сказал ветеран.

В Одесі з'явилися дерева пам'яті
Ветеран о почтении памяти. Фото: Новини.LIVE

Олег Бычков также отметил, что поддержка ветеранов после возвращения с фронта стала важной частью сегодняшней жизни.

"Если есть поддержка людей, ничего сложного нет. Сейчас есть возможность адаптироваться к гражданской жизни, и это очень приятно", — добавил он.

Вшанування жертв війни в Одесі
Женщина с портретом в руках. ФФото: Новини.LIVE

Воспоминания матери

На акции присутствовала мама погибшего защитника Украины Александра Торовца, который служил в "Карпатской Сечи". Мужчина погиб 22 ноября в Харькове, ему было 34 года. Женщина рассказала, что сын сам решил встать на защиту страны после получения повестки. Для неё он навсегда останется лучшим сыном, а память о нём будет жить вечно.

"Ну как, пришла повестка. Пришёл и сказал: всё. Через неделю вывезут. Полтора года служил", — вспомнила мать героя Любовь.

Вшанування жертв війни в Одесі: акція
Мать погибшего героя. Фото: Новини.LIVE

Она рассказала, что узнала о гибели сына не сразу. Семья ждала новостей, а через несколько дней после подтверждения гибели его привезли и похоронили.

"У него была мечта — жениться, завести свою семью. Но война забрала всё", — сказала женщина.

В Одесі вшанували жертв війни
Люди держат флаг. Фото: Новини.LIVE
Вшанування жертв війни в Одесі: акція
Участники акции поют гимн. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе ко Дню вышиванки семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные горожане собрались на Аллее героев, чтобы провести акцию "Вышитая память". Люди приходили в вышиванках, приносили портреты своих родных, флаги и вышитые ленты, которые привязывали к стендам павших защитников.

Также Новини.LIVE сообщали, что 4 июня в Одессе на побережье Чёрного моря почтили память детей, погибших из-за войны. На пляже "Золотой берег" люди разложили игрушки, полотенца и шезлонги, напоминая о маленьких украинцах, чья жизнь оборвалась слишком рано. Акция собрала семьи погибших, общественных активистов и жителей города.

Одесса память фоторепортаж
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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