Варто дістати портативні зарядки — у кого з одеситів не буде сьогодні світла до вечора
Сьогодні, 10 травня, частина одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики вже проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- Авдєєва-Чорноморського — усі будинк;
- Є. Чикаленко, 46/корп.,1, 2, 3, 44, 44/1, 44/2, 48/1, 48/2;
- Шклярука — усі будинки;
- Краснова, 11, 11а, 13, 15, 17;
- Толбухіна — усі будинки;
- Крутоярська, 25;
- Каберне провулок (2-й пров. Іванова) — усі будинки;
- Луганська, 14б;
- Лігінська (Макаренка) — усі будинки;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;
- Дубовий Гай — усі будинки;
- Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
- Сухолиманна, 29, 51;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 106/40;
- Зелена гірка, 28;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- Абрикосова — усі будинки;
- пров. Абрикосовий, 1— 29;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний — усі будинки.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Заславського, 3 — 7, 10, 10/корп.12;
- Базарна, 114;
- Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129;
- Утьосова, 3 — 8, 10, 11;
- Петра Ніщинського, 6, 8.
Роботи до 18:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що в Одесі комунальники починають демонтаж теплових лічильників у будинках одеситів для перевірки. Якщо цього не зробити, то показники лічильника вважатимуться недійсними.
Додамо, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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