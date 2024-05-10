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Варто дістати портативні зарядки — у кого з одеситів не буде сьогодні світла до вечора

10 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто дістати портативні зарядки — у кого з одеситів не буде сьогодні світла до вечора
В Одесі відключать світло в деяких домівках. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 10 травня, частина одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики вже проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:  

  • Авдєєва-Чорноморського — усі будинк;
  • Є. Чикаленко, 46/корп.,1, 2, 3, 44, 44/1,  44/2, 48/1, 48/2;
  • Шклярука — усі будинки;  
  • Краснова, 11, 11а, 13, 15, 17;
  • Толбухіна — усі будинки;
  • Крутоярська, 25;
  • Каберне провулок (2-й  пров. Іванова) — усі будинки;
  • Луганська, 14б;  
  • Лігінська (Макаренка) — усі будинки;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;
  • Дубовий Гай — усі будинки;
  • Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195; 
  • Сухолиманна, 29, 51;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 106/40;  
  • Зелена гірка, 28;
  • пров. 1-й Рівності, 90;
  • Абрикосова — усі будинки;
  • пров. Абрикосовий, 1— 29;
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Янтарний — усі будинки.

Роботи до 19:00 

Центральний РЕМ:   

  • Заславського, 3 — 7, 10, 10/корп.12;  
  • Базарна, 114;  
  • Успенська, 119,  121, 123, 127, 127/корп.3, 129;  
  • Утьосова, 3 — 8, 10, 11;
  • Петра Ніщинського, 6, 8.

Роботи до 18:00
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Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що в Одесі комунальники починають демонтаж теплових лічильників у будинках одеситів для перевірки. Якщо цього не зробити, то показники лічильника вважатимуться недійсними.

Додамо, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
електропостачання
Одеська ОДА
Новини Одеси
відключення світла
світло

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