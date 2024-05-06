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В Одесі демонтуватимуть лічильники — комунальні служби почали перевірки

6 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі демонтуватимуть лічильники — комунальні служби почали перевірки
В Одесі почалась перевірка теплових лічильників. Ілюстративне фото: osbb365.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі комунальники починають демонтаж теплових лічильників у будинках одеситів для перевірки. Якщо цього не зробити, то показники лічильника вважатимуться недійсними.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Перевірку і демонтаж теплолічильників проводить КП "Теплопостачання міста Одеси" згідно зі ст. 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", у якій зазначено, що законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

"Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку", — зазначено у повідомленні.

Що будуть перевіряти

  • Зовнішній огляд;
  • працездатність;
  • визначення метрологічних характеристик.

У разі демонтажу лічильника складається акт, що зберігається у двох примірниках: у КП "Теплопостачання міста Одеси" та у споживача.

Більше про комунальні послуги

Ми також писали, що в Одесі вже закінчився опалювальний сезон, тож комунальники працюватимуть над виявленням прихованих дефектів теплових мереж. Так, в місті вже розпочалось гідравлічне опресування теплових мереж.

Раніше ми писали, що в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

комунальні послуги
Одеса
теплопостачання
Новини Одеси
перевірки
лічильники

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