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В Одессе будут демонтировать счетчики — коммунальные службы начали проверки

6 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе будут демонтировать счетчики — коммунальные службы начали проверки
В Одессе началась проверка тепловых счётчиков. Иллюстративное фото: osbb365.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе коммунальщики приступают к демонтажу тепловых счетчиков в домах одесситов для проверки. Если этого не сделать, то показатели счетчика можно считать недействительными.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Проверку и демонтаж теплосчетчиков производит КП "Теплоснабжение города Одессы" согласно ст. 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности", в которой указано, что находящиеся в эксплуатации законодательно регулируемые средства измерительной техники подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

"Субъекты хозяйствования обязаны своевременно с соблюдением установленных межповерочных интервалов подавать находящиеся в эксплуатации законодательно регулируемые средства измерительной техники на периодическую поверку", — говорится в сообщении.

Что будут проверять

  • Наружный осмотр;
  • работоспособность;
  • определение метрологических характеристик.

При демонтаже счетчика составляется акт, хранящийся в двух экземплярах: в КП "Теплоснабжение города Одессы" и у потребителя.

Больше о коммунальных услугах

Мы также писали, что в Одессе уже закончился отопительный сезон, поэтому коммунальщики будут работать над обнаружением скрытых дефектов тепловых сетей. Так, в городе уже началась гидравлическая опрессовка тепловых сетей.

Ранее мы писали, что в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

коммунальные услуги
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