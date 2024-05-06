В Одессе будут демонтировать счетчики — коммунальные службы начали проверки
В Одессе коммунальщики приступают к демонтажу тепловых счетчиков в домах одесситов для проверки. Если этого не сделать, то показатели счетчика можно считать недействительными.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Проверку и демонтаж теплосчетчиков производит КП "Теплоснабжение города Одессы" согласно ст. 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности", в которой указано, что находящиеся в эксплуатации законодательно регулируемые средства измерительной техники подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.
"Субъекты хозяйствования обязаны своевременно с соблюдением установленных межповерочных интервалов подавать находящиеся в эксплуатации законодательно регулируемые средства измерительной техники на периодическую поверку", — говорится в сообщении.
Что будут проверять
- Наружный осмотр;
- работоспособность;
- определение метрологических характеристик.
При демонтаже счетчика составляется акт, хранящийся в двух экземплярах: в КП "Теплоснабжение города Одессы" и у потребителя.
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