В Одессе будут демонтировать счетчики — коммунальные службы начали проверки

В Одессе началась проверка тепловых счётчиков. Иллюстративное фото: osbb365.com

В Одессе коммунальщики приступают к демонтажу тепловых счетчиков в домах одесситов для проверки. Если этого не сделать, то показатели счетчика можно считать недействительными.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Проверку и демонтаж теплосчетчиков производит КП "Теплоснабжение города Одессы" согласно ст. 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности", в которой указано, что находящиеся в эксплуатации законодательно регулируемые средства измерительной техники подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

"Субъекты хозяйствования обязаны своевременно с соблюдением установленных межповерочных интервалов подавать находящиеся в эксплуатации законодательно регулируемые средства измерительной техники на периодическую поверку", — говорится в сообщении.

Что будут проверять

Наружный осмотр;

работоспособность;

определение метрологических характеристик.

При демонтаже счетчика составляется акт, хранящийся в двух экземплярах: в КП "Теплоснабжение города Одессы" и у потребителя.

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