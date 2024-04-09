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В Одесі почалась підготовка до зими — чого варто остерігатися

9 квітня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі почалась підготовка до зими — чого варто остерігатися
Випробування тепломереж. Фото: Державна інспекція енергетичного нагляду України
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі вже закінчився опалювальний сезон, тож комунальники працюватимуть над виявленням прихованих дефектів теплових мереж. Так, в Одесі розпочнетьсяся гідравлічне опресування теплових мереж.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Дати проведення робіт

Роботи з опресування теплових мереж, у тому числі районних, квартальних і групових котелень, відбуватимуться у такі строки:

  • АТ "Одеська ТЕЦ" — 15 квітня — 15 червня; 
  • РК "Північна-1" — 15 квітня — 31 серпня; 
  • РК "Північна-2" — 15 квітня — 31 серпня; 
  • КК "VIII кв. ПЗМ" — 15 квітня — 31 серпня; 
  • РК "X кв. ПЗМ" — 15 квітня — 31 серпня;
  • РК "Південна-1" — 15 квітня — 31 серпня;
  • РК "Південна-2" — 15 квітня — 31 серпня;
  • КК "Шкільна" — 15 квітня — 31 серпня;
  • РК "Чубаївка" — 15 квітня — 31 серпня;
  • КК "Полунична" — 15 квітня — 31 серпня;
  • КК "Черняховського,13" — 15 квітня — 31 серпня;
  • РК "Шампанський пров." — 15 квітня — 31 серпня. 

Застереження про пошкодження

Згідно з офіційним повідомленням, адміністрація КП "ТмО" звертається до власників автомобілів, автостоянок та будівель у зоні до трьох метрів від теплових мереж, попереджаючи про можливі ризики у разі пошкоджень чи витоків під час цих робіт. 

"Підприємство не несе відповідальності за будь-які збитки під час проведення гідравлічного опресування теплових мереж, а також у період їхньої експлуатації", — зазначено у повідомленні. 

Куди звертатися

В разі виявлення пошкоджень у будинкових системах, технічних підвалах провалів або підземних витоків мережної води  просять звертатися до диспетчерської служби за номером:

  • (048) 723 32 05.

Що таке гідравлічне опресування тепломереж

 Гідравлічне опресування тепломереж — це процес заповнення системи опалення або теплопостачання водою та підвищення тиску до заданого рівня для перевірки її герметичності та ефективності роботи.

Принцип роботи полягає в тому, що спочатку система наповнюється водою до певного рівня, а потім вона піддається підвищенню тиску до заданого значення за допомогою насоса. Після досягнення цього тиску вимикається насос, і система залишається під тиском на певний час, який потрібен для перевірки наявності протікань. 

Гідравлічне опресування є важливим етапом у процесі введення в експлуатацію нових тепломереж, а також у виконанні ремонтних робіт на вже діючих системах опалення та теплопостачання.

Нагадаємо, що за розпорядження Одеського міського голови Геннадія Труханова від 7 квітня в Одесі закінчився опалювальний сезон 2023-2024. До осені комунальники будуть займатися ремонтами на теплових мережах.

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