В Одессе началась подготовка к зиме — чего следует остерегаться

Испытание теплосетей. Фото: Государственная инспекция энергетического надзора Украины

В Одессе уже закончился отопительный сезон, поэтому коммунальщики будут работать над обнаружением скрытых дефектов тепловых сетей. Так, в Одессе начнется гидравлическая опрессовка тепловых сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Даты проведения работ

Работы по опрессовке тепловых сетей в том числе районных, квартальных и групповых котельных будут проходить в следующие сроки:

АО "Одесская ТЭЦ" — 15 апреля-15 июня;

РК "Северная-1" — 15 апреля-31 августа;

РК "Северная-2" — 15 апреля-31 августа;

УК "VIII кв. ПРМ" — 15 апреля-31 августа;

РК "X кв. ПРМ" — 15 апреля-31 августа;

РК "Южная-1" — 15 апреля-31 августа;

РК "Южная-2" — 15 апреля-31 августа;

УК "Школьная" — 15 апреля-31 августа;

РК "Чубаевка" — 15 апреля-31 августа;

УК "Клубничная" — 15 апреля-31 августа;

УК "Черняховского, 13" — 15 апреля-31 августа;

РК "Шампанский пер." — 15 апреля-31 августа.

Оговорки о повреждениях

Согласно официальному сообщению, администрация КП "ТмО" обращается к владельцам автомобилей, автостоянок и зданий в зоне до трех метров от тепловых сетей, предупреждая о возможных рисках в случае повреждений или утечек во время этих работ.

"Предприятие не несет ответственности за какие-либо убытки во время проведения гидравлического опрессовки тепловых сетей, а также в период их эксплуатации" , — говорится в сообщении.

Куда обращаться

В случае обнаружения повреждений в домовых системах, технических подвалах провалов или подземных утечек сетевой воды просят обращаться в диспетчерскую службу по номеру:

(048) 723 32 05.

Что такое гидравлическое опрессование теплосетей

Гидравлическое опрессование теплосетей – это процесс заполнения системы отопления или теплоснабжения водой и повышения давления до заданного уровня для проверки ее герметичности и эффективности работы.

Принцип работы состоит в том, что сначала система наполняется водой до определенного уровня, а затем подвергается повышению давления до заданного значения с помощью насоса. После достижения этого давления отключается насос, и система остается под давлением на время, которое требуется для проверки наличия протеканий.

Гидравлическая опрессовка является важным этапом в процессе ввода в эксплуатацию новых теплосетей, а также в выполнении ремонтных работ на уже действующих системах отопления и теплоснабжения.

Напомним, что за распоряжение Одесского городского головы Геннадия Труханова от 7 апреля в Одессе закончился отопительный сезон 2023-2024. До осени коммунальщики будут заниматься ремонтами на тепловых сетях.