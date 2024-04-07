Батареї холодні — в Одесі завершено опалюваний сезон

Жінка перевіряє чи теплі батареї. Фото: Новини.LIVE

За розпорядження Одеського міського голови Геннадія Труханова від сьогодні в Одесі закінчується опалювальний сезон 2023-2024. До осені комунальники будуть займатися ремонтами на теплових мережах.

Про це повідомили в КП "Теплопостачання міста Одеси".

Читайте також:

"З 8 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства відповідно до затвердженого графіка", — йдеться у повідомленні.

Закінчення опалювального сезону в Одесі

Зазначимо, що цьогоріч опалення в Одесі мали відключити з 1 квітня, та у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, зокрема пошкодження російськими ракетами декількох підстанцій, було прийнято рішення завершити сезон у період з 7 по 10 квітня. Комунальники побоювались масового включення обігрівачів, що призвело б до додаткового навантаження на електромережі. Наразі, місцеве підприємство теплопостачання закликає містян своєчасно сплачувати за спожите тепло, адже ці кошти необхідні для підготовки до нового опалювального сезону.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики стверджують, що нові ракетні атаки Росії по українській енергосистемі були найпотужнішої сили за час повномасштабної війни. Водночас це не призведе до підвищення вартості електричної енергії найближчим часом.

Також повідомляли, що у Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%

Додамо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.