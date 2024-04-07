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Батареи холодные — в Одессе завершен отопительный сезон

7 апреля 2024 13:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Батареи холодные — в Одессе завершен отопительный сезон
Женщина проверяет теплые батареи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

За распоряжение Одесского городского головы Геннадия Труханова с сегодняшнего дня в Одессе заканчивается отопительный сезон 2023-2024. До осени коммунальщики будут заниматься ремонтами на тепловых сетях.

Об этом сообщили в КП "Теплоснабжение города Одессы".

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"С 8 апреля начнутся плановые работы по ремонту теплового хозяйства в соответствии с утвержденным графиком", — говорится в сообщении.

Окончание отопительного сезона в Одессе

Отметим, что в этом году отопление в Одессе должно было быть отключено с 1 апреля, и в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, в частности повреждения российскими ракетами нескольких подстанций, было принято решение завершить сезон в период с 7 по 10 апреля. Коммунальщики опасались массового включения обогревателей, что привело бы к дополнительной нагрузке на электросети. Сейчас местное предприятие теплоснабжения призывает горожан своевременно платить за потребленное тепло, ведь эти средства необходимы для подготовки к новому отопительному сезону.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Министерстве энергетики утверждают, что новые ракетные атаки России по украинской энергосистеме были мощнейшей силой за время полномасштабной войны. В то же время, это не приведет к повышению стоимости электрической энергии в ближайшее время.

Также сообщалось, что в Государственной службе статистики показали, как через год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023 по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

Добавим, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Одесса
теплосеть
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