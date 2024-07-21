Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні зранку, 21 липня

Дорога з Одеси до Паданки сьогодні зранку. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю вранці, 21 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Затор на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.

Затори у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті,наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Проте може бути скупчення автівок на під'їзді до міста.

Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на українських заправках оновили ціни на пальне. Вартість бензину А-92 та автогазу зросла на дві та п'ять копійок відповідно. За даними моніторингового порталу, 21 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,53 грн/л;

А-92 — 53,66 грн/л;

дизельне пальне — 52,77 грн/л;

скраплений газ — 26,96 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.