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Варто поквапитися з подорожжю за кордон — на трасі Одеса — Рені збираються затори

23 червня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори та черги на трасі Одеса - Рені: чи варто зараз їхати
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю вранці, 23 червня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

Затори до Паланки
Черга на КПП перед Паланкою. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче - Тудора"
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Саф'ян та Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори на Орлівку
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори до Рені
Пункт пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, а також дизпалива та автогазу тримаються на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 23 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,41 грн/л;
  • А-92 — 53,45 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,49 грн/л;
  • скраплений газ — 26,50 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

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