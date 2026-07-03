Вдруге за тиждень: СБУ уразила аеродроми РФ в Криму

Горить важливий об'єкт РФ внаслідок атаки. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Служба безпеки України вдруге за тиждень завдала удару по російському військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, а також атакувала авіабазу "Гвардійське". За попередніми даними, уражено ангари з бойовою авіацією, безпілотниками та авіаційним обладнанням. У СБУ повідомили, що внаслідок операції знищено або пошкоджено щонайменше сім російських літаків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у п'ятницю, 3 липня.

СБУ вдруге за тиждень уразила аеродроми РФ в Криму

У спецслужбі зазначили, що удар безпілотниками по військових аеродромах став частиною 40-денної операції з ураження військових об'єктів РФ, яку СБУ проводить відповідно до завдань, поставлених Президентом України Володимиром Зеленським.

За попередньою інформацією, на аеродромі "Саки" уражено сім ангарів, де зберігалася російська авіаційна техніка. Зокрема, там перебували винищувачі Су-30СМ, Су-30 та фронтові бомбардувальники Су-24. У СБУ повідомили, що внаслідок атаки було знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

У спецслужбі наголосили, що це вже другий удар по аеродрому "Саки" протягом поточного тижня.

Крім того, під удар потрапив військовий аеродром "Гвардійське". Там уражено два ангари, в яких, за даними СБУ, російські війська зберігали безпілотники типу "Шахед" та авіаційне обладнання.

У СБУ підкреслили, що аеродроми "Саки" та "Гвардійське" є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітає тактична авіація РФ, яка завдає ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечує дії російського угруповання на південному напрямку.

В СБУ також заявили, що продовжать системно зменшувати військовий потенціал Росії.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 1 липня 2026 року СБУ завдала удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, уразивши ангари з російськими винищувачами. За даними спецслужби, безпілотники влучили у п'ять ангарів, а в одному з них, де перебував літак Су-30СМ, після атаки спалахнула пожежа.

Новини.LIVE також писали, що 28 червня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту в районі Ічока в тимчасово окупованому Криму. За даними військових, Росія використовувала цей міст для перекидання особового складу, техніки та забезпечення своїх військ. Об'єкт є частиною ключової залізничної магістралі, яка забезпечує логістику російського угруповання на півострові та півдні України.