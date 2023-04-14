Великодній ажіотаж на Одеському "Привозі": скільки коштуватиме святковий стіл

На "Привозі" сьогодні було багатолюдно. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У п'ятницю на "Привозі" яблуку не було де впасти — одесити вирушили за продуктами до святкового столу на Великдень. М'ясо, ковбаси, фрукти й овочі — вибір величезний, але вартість!

Журналісти Новини.LIVE побували на головному ринку Одеси, щоб зібрати для вас найактуальніші ціни.

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Паски та яйця

Почнемо з головного атрибуту свята — яєць і паски. Так яйця можна знайти на будь-який гаманець, дрібні від 52 гривень, трохи більше — за 60, а велике красиве яйце віддають по 80 гривень за десяток.

Ціни на десяток яєць розпочинаються від 52 гривень. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Що стосується пасочок, то тут теж усе залежить від смаку — найпростіша і не більша від 70 гривень. Якщо любите з цукатами, та розмір потрібен більше, то тут уже доведеться віддати 200 гривень і більше.

Паски на "Привозі" можна взяти по 70 гривень. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

М'ясо та ковбаси

Найбільше народу можна було спостерігати сьогодні у корпусі із м'ясними делікатесами. Незважаючи на ціни, одесити не відмовляли собі в смачненькому. Так, домашню ковбасу можна було взяти по 320 гривень за кілограм, підчеревок коштує так само, а ось копчені ребра віддавали за 200 гривень кілограм.

Багато одеситів приїхали по домашню ковбасу на "Привоз". Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

У м'ясному корпусі теж панує метушня, кожен намагається взяти найкращий шматочок для свого святкового столу. Так, язик свинячій віддавали по 100 гривень кілограм, челогач — 190, а свиняче м'ясо без кістки можна було взяти від 170 гривень. Сало свіже можна було знайти за 50 гривень, як жартували продавці — розпродаж. Щодо яловичини то тут вартість не змінювалася, антрекот — 150 гривень за кілограм, а чисте м'ясо без кістки — 200 гривень за кілограм.

На м'ясо ціни не змінились. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Свинина 170 гривень за кілограм. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Антрекот яловичий 150 гривень за кілограм. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Вартість риби

Для любителів риби на "Привозі" є великий асортимент. Сезон дунайки триває, і вартість на неї вже впала, можна сказати, вдвічі, зараз за свіжий український оселедець просять 100 гривень за кілограм, а наприкінці березня він був по 200. Судака віддадуть по 260 гривень, короп — по 150, товстолобик — по 80, лящ — по 60, карасиків теж продають за 60 гривень за кілограм.

Для любителів риби на "Привозі" є великий асортимент. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Карасі по 60 гривень кілограм, а судак по 260. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Якщо ж віддаєте перевагу малосольній рибці, то за один оселедець просять 70 гривень, скумбрію малосольну продають по 160 гривень за кілограм, а за скумбрію холодного копчення просять 300 гривень за кілограм.

За малосольний оселедець доведеться віддати 70 гривень за штуку. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Овочі та фрукти

Що стосується овочів, то вартість залишилася такою ж — картопля від 15 гривень за кілограм, цибуля — 55, морквина — 50, буряк — 25. Пекінська капуста — 90 гривень за кілограм, броколі — 135, цвітна капуста — 120 гривень кілограм, а молода капуста для салату — від 80 гривень.

Вартість овочів не змінилася. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Солодкий перець можна було взяти по 190 гривень за кілограм, огірки — по 130, за таку ж вартість віддавали кілограм баклажанів. Помідори — від 110 гривень за кілограм, а солодка редиска — 80.

Солодкий перець коштує дорожче кілограма м'яса. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

На "Привозі" вже з'явилася молода картопля, щоправда, вартість її не тішить — 200 гривень за кілограм. Гриби сьогодні можна було взяти за 120 гривень, а часник — 130 за кілограм.

Молода картопля на "Привозі" коштує 200 гривень за кілограм. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Гриби можна було взяти за 120 гривень за кілограм. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Яблука на "Привозі" від 30 гривень. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Цитрусові та зелень

Цитрусові не змінилися у вартості — апельсини, мандарини, гранат можна взяти на "Привозі" по 50 гривень за кілограм.

Цитрусові на "Привозі" по 50 гривень кілограм. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Зелень сьогодні також була по одній ціні — зелену цибулю, петрушку, кріп, щавель, листя салату — все це можна було взяти по 20 гривень за пучок.

Зелень на "Привозі" за одну вартість 20 гривень за пучок. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Щоб не витратити більше грошей, ніж планували, краще вирушати на "Привоз" із заздалегідь складеним списком. Але це зовсім не гарантує, що ви зможете пройти повз рибки, що дивиться на вас, або красивої ковбаси.