Великодній ажіотаж на Одеському "Привозі": скільки коштуватиме святковий стіл
У п'ятницю на "Привозі" яблуку не було де впасти — одесити вирушили за продуктами до святкового столу на Великдень. М'ясо, ковбаси, фрукти й овочі — вибір величезний, але вартість!
Журналісти Новини.LIVE побували на головному ринку Одеси, щоб зібрати для вас найактуальніші ціни.
Паски та яйця
Почнемо з головного атрибуту свята — яєць і паски. Так яйця можна знайти на будь-який гаманець, дрібні від 52 гривень, трохи більше — за 60, а велике красиве яйце віддають по 80 гривень за десяток.
Що стосується пасочок, то тут теж усе залежить від смаку — найпростіша і не більша від 70 гривень. Якщо любите з цукатами, та розмір потрібен більше, то тут уже доведеться віддати 200 гривень і більше.
М'ясо та ковбаси
Найбільше народу можна було спостерігати сьогодні у корпусі із м'ясними делікатесами. Незважаючи на ціни, одесити не відмовляли собі в смачненькому. Так, домашню ковбасу можна було взяти по 320 гривень за кілограм, підчеревок коштує так само, а ось копчені ребра віддавали за 200 гривень кілограм.
У м'ясному корпусі теж панує метушня, кожен намагається взяти найкращий шматочок для свого святкового столу. Так, язик свинячій віддавали по 100 гривень кілограм, челогач — 190, а свиняче м'ясо без кістки можна було взяти від 170 гривень. Сало свіже можна було знайти за 50 гривень, як жартували продавці — розпродаж. Щодо яловичини то тут вартість не змінювалася, антрекот — 150 гривень за кілограм, а чисте м'ясо без кістки — 200 гривень за кілограм.
Вартість риби
Для любителів риби на "Привозі" є великий асортимент. Сезон дунайки триває, і вартість на неї вже впала, можна сказати, вдвічі, зараз за свіжий український оселедець просять 100 гривень за кілограм, а наприкінці березня він був по 200. Судака віддадуть по 260 гривень, короп — по 150, товстолобик — по 80, лящ — по 60, карасиків теж продають за 60 гривень за кілограм.
Якщо ж віддаєте перевагу малосольній рибці, то за один оселедець просять 70 гривень, скумбрію малосольну продають по 160 гривень за кілограм, а за скумбрію холодного копчення просять 300 гривень за кілограм.
Овочі та фрукти
Що стосується овочів, то вартість залишилася такою ж — картопля від 15 гривень за кілограм, цибуля — 55, морквина — 50, буряк — 25. Пекінська капуста — 90 гривень за кілограм, броколі — 135, цвітна капуста — 120 гривень кілограм, а молода капуста для салату — від 80 гривень.
Солодкий перець можна було взяти по 190 гривень за кілограм, огірки — по 130, за таку ж вартість віддавали кілограм баклажанів. Помідори — від 110 гривень за кілограм, а солодка редиска — 80.
На "Привозі" вже з'явилася молода картопля, щоправда, вартість її не тішить — 200 гривень за кілограм. Гриби сьогодні можна було взяти за 120 гривень, а часник — 130 за кілограм.
Цитрусові та зелень
Цитрусові не змінилися у вартості — апельсини, мандарини, гранат можна взяти на "Привозі" по 50 гривень за кілограм.
Зелень сьогодні також була по одній ціні — зелену цибулю, петрушку, кріп, щавель, листя салату — все це можна було взяти по 20 гривень за пучок.
Щоб не витратити більше грошей, ніж планували, краще вирушати на "Привоз" із заздалегідь складеним списком. Але це зовсім не гарантує, що ви зможете пройти повз рибки, що дивиться на вас, або красивої ковбаси.