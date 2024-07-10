Вибух в Одесі зараз, 10 липня

Вибух в Одесі зараз — що відомо
Вибухи пролунали в Одеській області зараз, 10 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Вибухи в Одесі 10 липня
Одесити почули вибухи сьогодні зранку, о 10:43. Військові попереджали, що росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму. У регіоні наразі триває тривога через загрозу балістики.
У зв'язку із триваючою загрозою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях до відбою.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що російськи загарбники атакували припортову інфраструктуру Одеської області сьогодні зранку, 10 липня. Внаслідок падіння уламків сталися руйнування, є жертви та постраждалі — в прокуратурі вже фіксують черговий воєнний злочин росіян.
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