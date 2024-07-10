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Вибух в Одесі зараз — що відомо

10 липня 2024 10:44
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух в Одесі зараз, 10 липня
Дим від вибуху. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи пролунали в Одеській області зараз, 10 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Вибухи в Одесі 10 липня

Одесити почули вибухи сьогодні зранку, о 10:43. Військові попереджали, що росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму. У регіоні наразі триває тривога через загрозу балістики. 

Ракета на Одещину
Допис від ПС. Фото: скриншот

У зв'язку із триваючою загрозою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях до відбою. 

Одеса - в укриття
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот
Вибух в Одесі 10 липня
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим. 

Тривога в Україні 10 липня
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що російськи загарбники атакували припортову інфраструктуру Одеської області сьогодні зранку, 10 липня.  Внаслідок падіння уламків сталися руйнування, є жертви та постраждалі — в прокуратурі вже фіксують черговий воєнний злочин росіян. 

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси повітряна тривога

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