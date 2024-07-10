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Ранкова атака на Одещину — в ОВА розповіли про наслідки

10 липня 2024 09:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини 10 липня: деталі
Ракета у повітрі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі російськи загарбники атакували припортову інфраструктуру Одеської області із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Внаслідок падіння уламків сталися руйнування, є жертви та постраждалі — в прокуратурі вже фіксують черговий воєнний злочин росіян. 

Про це повідомів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Наслідки атаки

В результаті ворожої атаки на Одещині пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход під прапором Камеруну. 

"На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні", — написав Олег Кіпер.

Унаслідок атаки по Одещині загинув 50-річний водій вантажівки та 37-річний працівник порту, уточнили в прокуратурі. Також там вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори та слідчі СБУ вживають всіх можливих та належних заходів  для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями" — йдеться у повідомленні прокуратури.

Чим атакував ворог

У ніч на сьогодні, 10 липня, окупанти запустили по території України ракети та ударні дрони. Зокрема, ворог намагався поцілити по портовій інфраструктурі Одещини.

Робота ППО 10 липня
Скільки цілей збито. Фото: ПС

"Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей", — написав Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, що росіяни будують у Керчі новий універсальний десантний корабель "Іван Рогов" проєкту 23900. Завершення його будівництва планується на 2028 рік.

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