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Утренняя атака на Одесчину — в ОВА рассказали о последствиях

10 июля 2024 09:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области 10 июля: детали
Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ночью российские захватчики атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области с применением ударных беспилотников и ракет. В результате падения обломков произошли разрушения, есть жертвы и пострадавшие — в прокуратуре уже фиксируют очередное военное преступление россиян.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

В результате вражеской атаки в Одесской области повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход под флагом Камеруна.

"К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли. Еще один мужчина, вахтенный матрос, получил ранения. В настоящее время пострадавший получает всю необходимую помощь в больнице" , — написал Олег Кипер.

В результате атаки по Одесчине погиб 50-летний водитель грузовика и 37-летний работник порта, уточнили в прокуратуре. Там уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры и следователи СБУ принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", — говорится в сообщении прокуратуры.

Чем атаковал враг

В ночь на сегодня, 10 июля, оккупанты запустили по территории Украины ракеты и ударные дроны. В частности, враг пытался попасть по портовой инфраструктуре Одесчины.

Работа ПВО 10 июля
Сколько целей сбито. Фото: ПС

"Ракетами атакована портовая инфраструктура Одесчины. В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей" , — написал Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Напомним, что россияне строят в Керчи новый универсальный десантный корабль "Иван Рогов" проекта 23 900. Завершение его строительства планируется на 2028 год.

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