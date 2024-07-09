Росія будує універсальний десантний корабель у Криму: деталі проєкту

Універсальний десантний корабель росіян проєкту 23900. Фото: росЗМІ

На суднобудівному заводі "Залив" у Керчі формується корпус нового російського універсального десантного корабля "Іван Рогов" проекту 23900. Завершення його будівництва планується на 2028 рік.

Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson.

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Будівництво нового корабля

Ворог продовжує будувати кораблі проєкту 23900 типу "Іван Рогов" на верфі Керченського суднобудівного заводу "Залив" імені Б. Є. Бутоми. Супутникові знімки свідчать про те, що за більш ніж два роки війни робота не припинялася: крани працюють, а конфігурація палуби змінюється.

Корабілі на заводі росіян у Керчі. Фото: MT Anderson.

Завод росіян у Керчі. Фото: MT Anderson.

Аналітик OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутникові фото від 2 липня 2024 року. Він помітив два російські кораблі: "Іван Рогов" і "Аскольд". "Аскольд" наразі ремонтується і, ймовірно, буде переміщений. Особливу увагу привернув саме "Іван Рогов", призначений для висадки десанту.

"Аскольд" на ремонті. Фото: MT Anderson.

Ширина УДК росіян. Фото: MT Anderson.

УДК "Іван Рогов" — що відомо

Проєкт 23900 типу "Іван Рогов" передбачає створення універсального десантного корабля, здатного мати на борту:

десантників — до 1 тисячі ;

бойової техніки — до 75 одиниць ;

десантних катерів типу БК-16 проекту 02510 або проекту 11770 "Серна" — до 4 одиниць;

вертольотів (Ка-52К, Ка-29, Ка-27, Ка-31) — до 20 одиниць ;

БпЛА — до 4 одиниць.

Макет корабля "Іван Рогов". Фото: Вікіпедія

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