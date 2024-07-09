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Росіяни будують новий десантний корабель у Керчі — яка загроза

9 липня 2024 17:31
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія будує універсальний десантний корабель у Криму: деталі проєкту
Універсальний десантний корабель росіян проєкту 23900. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На суднобудівному заводі "Залив" у Керчі формується корпус нового російського універсального десантного корабля "Іван Рогов" проекту 23900. Завершення його будівництва планується на 2028 рік.

Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson.

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Будівництво нового корабля

Ворог продовжує будувати кораблі проєкту 23900 типу "Іван Рогов" на верфі Керченського суднобудівного заводу "Залив" імені Б. Є. Бутоми. Супутникові знімки свідчать про те, що за більш ніж два роки війни робота не припинялася: крани працюють, а конфігурація палуби змінюється.

Знімок із супутника заводу
Корабілі на заводі росіян у Керчі. Фото: MT Anderson.
Супутникові знімки Керчі
Завод росіян у Керчі. Фото: MT Anderson.

Аналітик OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутникові фото від 2 липня 2024 року. Він помітив два російські кораблі: "Іван Рогов" і "Аскольд". "Аскольд" наразі ремонтується і, ймовірно, буде переміщений. Особливу увагу привернув саме "Іван Рогов", призначений для висадки десанту.

Про "Аскольд" росіян
"Аскольд" на ремонті. Фото: MT Anderson.
Супутникові знімки заливу
Ширина УДК росіян. Фото: MT Anderson.

УДК "Іван Рогов" — що відомо

Проєкт 23900 типу "Іван Рогов" передбачає створення універсального десантного корабля, здатного мати на борту:

  • десантників — до 1 тисячі ;
  • бойової техніки — до 75 одиниць ;
  • десантних катерів типу БК-16 проекту 02510 або проекту 11770 "Серна" — до 4 одиниць;
  • вертольотів (Ка-52К, Ка-29, Ка-27, Ка-31) — до 20 одиниць ;
  • БпЛА — до 4 одиниць.
Іван Рогов
Макет корабля "Іван Рогов". Фото: Вікіпедія

Більше про флот окупантів

Ми писали, що території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два такі катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".

Також ми повідомляли, що Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами. Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Одеса війна російські війська Крим Чорне море завод росіяни десант флот загроза кораблів

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