Мінувати Чорне море росіяни більше не в змозі

Українські військові на катерах. Фото: ВМС ЗСУ

Від початку року Україна розширила пропускні можливості зернового коридору та усунула можливість мінування Чорного моря росіянами. Окрім цього, українські військові змусили РФ вивести з Криму у Новоросійськ.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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"Остання небезпека, яка була доступна для росіян — це мінування дистанційне з літаків. Цю небезпеку так само було усунуто", — сказав військовий.

Проте, за словами Дмитра Плетенчука, попри ці позитивні зміни, залишаються ризики, зокрема загроза від ракетних ударів та "шахедів". Це вимагає подальшої уваги та вдосконалення систем безпеки зернового коридору.

"Залишається небезпека застосування ракетного озброєння і дронів-камікадзе. Тут нам є над чим працювати", — повідомив представник ВМС.

Окрім цього, військовий також відзначив зміни в Азово-Чорноморському регіоні. За його словами, росіяни шукаючи вихід з ситуації, що склалася — змінили командувача, але поки їм це не допомогло.

"Знаковим є зміна командувача, тобто вони намагаються шукати якісь нові рішення, нову тактику. Але, в принципі, картина у них залишається незмінна. Вони вже розписалися в тому, що в Чорному морі можуть бути присутніми лише у форматі підводних човнів", — сказав Плетенчук.

За його словами, Україна надалі застосовуватиме нові системи озброєння по території Криму і все це буде впливати на подальший перебіг подій, на спроможності ворога.

Нагадаємо, українські порти Одеса, Чорноморськ і Південний продовжують активну роботу, забезпечуючи постачання продовольства та інших товарів за кордон. Також відкриваються нові переправи поромів між Україною, Туреччиною та Грузією, використовуючи прибережний шлях. Нарощуються й обсяги вантажів, що транспортуються Дунаєм, який зараз значно перевищує довоєнні показники.