Миновать Черное море россияне больше не в состоянии

Украинские военные на катерах. Фото: ВМС ВСУ

С начала года Украина расширила пропускные возможности зернового коридора и устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Кроме того, украинские военные заставили РФ вывести из Крыма в Новороссийск.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Последняя опасность, которая была доступна для россиян — это минирование дистанционное из самолетов. Эта опасность также была устранена", — сказал военный.

Однако, по словам Дмитрия Плетенчука, несмотря на эти положительные изменения, остаются риски, в том числе угроза ракетных ударов и "шахедов". Это требует дальнейшего внимания и усовершенствования систем безопасности зернового коридора.

"Остается опасность применения ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Здесь нам есть над чем работать", — сообщил представитель ВМС.

Кроме того, военный также отметил изменения в Азово-Черноморском регионе. По его словам, россияне ища выход из сложившейся ситуации — сменили командующего, но пока им это не помогло.

"Знаковым является смена командующего, то есть они пытаются искать какие-то новые решения, новую тактику. Но, в принципе, картина у них остается неизменной. Они уже расписались в том, что в Черном море могут присутствовать только в формате подлодок", — сказал Плетенчук.

По его словам, Украина в дальнейшем будет применять новые системы вооружения по территории Крыма и все это будет влиять на дальнейшее ход событий, на способности врага.

Напомним, украинские порты Одесса, Черноморск и Южный продолжают активную работу, обеспечивая поставки продовольствия и других товаров за границу. Также открываются новые переправы паромов между Украиной, Турцией и Грузией, используя прибрежный путь. Наращиваются и объемы грузов, транспортируемых по Дунаю, который сейчас значительно превышает довоенные показатели.