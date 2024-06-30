Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне больше не могут дистанционно минировать Черное море — Плетенчук о ситуации на воде arrow

Россияне больше не могут дистанционно минировать Черное море — Плетенчук о ситуации на воде

30 июня 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Миновать Черное море россияне больше не в состоянии
Украинские военные на катерах. Фото: ВМС ВСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

С начала года Украина расширила пропускные возможности зернового коридора и устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Кроме того, украинские военные заставили РФ вывести из Крыма в Новороссийск.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Последняя опасность, которая была доступна для россиян — это минирование дистанционное из самолетов. Эта опасность также была устранена", — сказал военный.

Однако, по словам Дмитрия Плетенчука, несмотря на эти положительные изменения, остаются риски, в том числе угроза ракетных ударов и "шахедов". Это требует дальнейшего внимания и усовершенствования систем безопасности зернового коридора.

"Остается опасность применения ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Здесь нам есть над чем работать", — сообщил представитель ВМС.

Кроме того, военный также отметил изменения в Азово-Черноморском регионе. По его словам, россияне ища выход из сложившейся ситуации — сменили командующего, но пока им это не помогло.

"Знаковым является смена командующего, то есть они пытаются искать какие-то новые решения, новую тактику. Но, в принципе, картина у них остается неизменной. Они уже расписались в том, что в Черном море могут присутствовать только в формате подлодок", — сказал Плетенчук.

По его словам, Украина в дальнейшем будет применять новые системы вооружения по территории Крыма и все это будет влиять на дальнейшее ход событий, на способности врага.

Напомним, украинские порты Одесса, Черноморск и Южный продолжают активную работу, обеспечивая поставки продовольствия и других товаров за границу. Также открываются новые переправы паромов между Украиной, Турцией и Грузией, используя прибрежный путь. Наращиваются и объемы грузов, транспортируемых по Дунаю, который сейчас значительно превышает довоенные показатели.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Дмитрий Плетенчук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны