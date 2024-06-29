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Експорт збіжжя та інших продуктів через порти Одещини зростає — деталі

29 червня 2024 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни контролюють 80 відсотків Чорного моря, але експорт українських продуктів збільшується
Завантаження зерна в контейнер. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Українські порти Одеса, Чорноморськ і Південний продовжують активну роботу, забезпечуючи постачання продовольства та інших товарів за кордон. Також відкриваються нові переправи поромів між Україною, Туреччиною та Грузією, використовуючи прибережний шлях. Нарощуються й обсяги вантажів, що транспортуються Дунаєм, який зараз значно перевищує довоєнні показники.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Збільшення експорту

За його словами, це стало можливим через витіснення російських військових кораблів у північно-західній частині Чорного моря. Раніше, у квітні-травні 2022 року, кораблі знаходилися між островом Зміїним і узбережжям Одещини та Миколаївщини. Нині вони в основному перебувають у Новоросійську та Азові, оскільки є загроза застосування ракет та інших засобів повітряного нападу.

"Україна отримала берегові ракетні системи у першій половині 2022 року, якими била по російському флоту. На липень 2022 року російські кораблі були виведені з цієї частини моря", — зазначив Андрій Риженко.

Загроза ракетних обстрілів

Попри це, загроза ракетних обстрілів з боку Росії залишається. Щоденні обстріли крилатими та балістичними ракетами продовжують завдавати шкоди Миколаївщині та Одещині, а порти Херсон, Миколаїв та Очаків взагалі залишаються закритими для навігації.

"Важливо зазначити, що наразі російські кораблі не так активно виходять у море, як це було раніше. У лютому-квітні 2022 року їх кількість сягала 45-50 кораблів одночасно, тоді як зараз буває, що жодного корабля немає в морі", — додав експерт.

Та попри це, за його словами, наразі близько 80% українського узбережжя Чорного моря досі контролюється противником, і лише 20% знаходиться під контролем України. 

Нагадаємо, зараз у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-який момент.

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