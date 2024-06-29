Россияне контролируют 80 процентов Черного моря, но экспорт украинских продуктов увеличивается

Загрузка зерна в контейнер. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские порты Одесса, Черноморск и Южный продолжают активную работу, обеспечивая поставки продовольствия и других товаров за границу. Также открываются новые переправы паромов между Украиной, Турцией и Грузией, используя прибрежный путь. Наращиваются и объемы транспортируемых грузов по Дунаю, который сейчас значительно превышает довоенные показатели.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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По его словам, это стало возможным из-за вытеснения российских военных кораблей в северо-западной части Черного моря. Ранее в апреле-мае 2022 года корабли находились между островом Змеиным и побережьем Одесчины и Николаевщины. В настоящее время они в основном находятся в Новороссийске и на Азове, поскольку есть угроза применения ракет и других средств воздушного нападения.

"Украина получила береговые ракетные системы в первой половине 2022 года, которыми била по российскому флоту. На июль 2022 года российские корабли были выведены из этой части моря", — отметил Андрей Рыженко.

Угроза ракетных обстрелов

Тем не менее угроза ракетных обстрелов со стороны России остается. Ежедневные обстрелы крылатыми и баллистическими ракетами продолжают наносить урон Николаевщине и Одесчине, а порты Херсон, Николаев и Очаков вообще остаются закрытыми для навигации.

"Важно отметить, что российские корабли не так активно выходят в море, как это было раньше. В феврале-апреле 2022 года их количество достигало 45-50 кораблей одновременно, тогда, как сейчас, бывает, что ни одного корабля нет в море", — добавил эксперт.

Но, несмотря на это, по его словам, сейчас около 80% украинского побережья Черного моря до сих пор контролируется противником, и только 20% находится под контролем Украины.

Напомним, сейчас в составе Черноморского флота России остаются около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.