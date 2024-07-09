Россия строит универсальный десантный корабль в Крыму: детали проекта

Универсальный десантный корабль россиян проекта 23900. Фото: росСМИ

На судостроительном заводе "Залив" в Керчи формируется корпус нового универсального российского десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900. Завершение его строительства планируется на 2028 год.

Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson.

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Строительство нового корабля

Враг продолжает строить корабли проекта 23 900 типа "Иван Рогов" на верфи Керченского судостроительного завода "Залив" имени Б. Е. Бутомы. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что за два года войны работа не прекращалась: краны работают, а конфигурация палубы меняется.

Корабли на заводе россиян в Керчи. Фото: МТ Anderson.

Завод россиян в Керчи. Фото: МТ Anderson.

Аналитик OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые фото от 2 июля 2024 года. Он заметил два русских корабля: "Иван Рогов" и "Аскольд". "Аскольд" пока ремонтируется и, вероятно, будет перемещен. Особое внимание привлек именно "Иван Рогов", предназначенный для высадки десанта.

Аскольд на ремонте. Фото: МТ Anderson.

Ширина УДК россиян. Фото: МТ Anderson.

УДК "Иван Рогов" — что известно

Проект 23900 типа "Иван Рогов" предполагает создание универсального десантного корабля, способного иметь на борту:

десантников — до 1 тысячи;

боевой техники — до 75 единиц;

десантных катеров типа БК-16 проекта 02510 или проекта 11770 "Серна" — до 4 единиц;

вертолетов (Ка-52К, Ка-29, Ка-27, Ка-31) — до 20 единиц;

БпЛА — до 4 единиц.

Макет корабля "Иван Рогов". Фото: Википедия

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