Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне строят новый десантный корабль в Керчи — какая угроза arrow

Россияне строят новый десантный корабль в Керчи — какая угроза

9 июля 2024 17:31
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия строит универсальный десантный корабль в Крыму: детали проекта
Универсальный десантный корабль россиян проекта 23900. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На судостроительном заводе "Залив" в Керчи формируется корпус нового универсального российского десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900. Завершение его строительства планируется на 2028 год.

Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson.

Читайте также:

Строительство нового корабля

Враг продолжает строить корабли проекта 23 900 типа "Иван Рогов" на верфи Керченского судостроительного завода "Залив" имени Б. Е. Бутомы. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что за два года войны работа не прекращалась: краны работают, а конфигурация палубы меняется.

Снимок со спутника завода
Корабли на заводе россиян в Керчи. Фото: МТ Anderson.
Спутниковые снимки Керчи
Завод россиян в Керчи. Фото: МТ Anderson.

Аналитик OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые фото от 2 июля 2024 года. Он заметил два русских корабля: "Иван Рогов" и "Аскольд". "Аскольд" пока ремонтируется и, вероятно, будет перемещен. Особое внимание привлек именно "Иван Рогов", предназначенный для высадки десанта.

Об "Аскольде" россиян
Аскольд на ремонте. Фото: МТ Anderson.
Спутниковые снимки залива
Ширина УДК россиян. Фото: МТ Anderson.

УДК "Иван Рогов" — что известно

Проект 23900 типа "Иван Рогов" предполагает создание универсального десантного корабля, способного иметь на борту:

  • десантников — до 1 тысячи;
  • боевой техники — до 75 единиц;
  • десантных катеров типа БК-16 проекта 02510 или проекта 11770 "Серна" — до 4 единиц;
  • вертолетов (Ка-52К, Ка-29, Ка-27, Ка-31) — до 20 единиц;
  • БпЛА — до 4 единиц.
Иван Рогов
Макет корабля "Иван Рогов". Фото: Википедия

Больше о флоте оккупантов

Мы писали, что территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Также мы сообщали, что Украина устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Наши военные заставили РФ вывести из Крыма корабли в Новороссийск.

Одесса война российские войска Крым Черное море завод россияне десант флот угроза кораблей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных