Вибухи авто в Одесі: за добу затримали трьох підозрюваних у терактах

Вибух автівки в Одесі. Фото: Нацполіція

Карина Приходько Редактор

Поліція та Служба безпеки України менш ніж за добу встановили та затримали трьох підозрюваних у причетності до двох терористичних актів, що сталися в Одесі кілька днів тому. Унаслідок вибухів автомобілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відділ комунікації поліції Одещини.

Затримання підозрюваних у терактах в Одесі

За інформацією правоохоронців, перший вибух стався вранці у Пересипському районі міста. Саморобний вибуховий пристрій здетонував під автомобілем 49-річного місцевого жителя, коли той виїжджав із парковки біля свого будинку. Чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень.

Того ж дня ввечері вибух прогримів у Київському районі Одеси. Вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував 51-річний таксист, що саме виконував замовлення та перевозив пасажирку. Обоє отримали поранення, однак водій від отриманих травм помер.

До розкриття злочинів були залучені оперативники карного розшуку, підрозділів кримінального аналізу, а також співробітники СБУ. У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали трьох жителів Одеської області. Один із них, за даними слідства, вже мав судимість.

Попередньо встановлено, що підозрюваних завербували через один із популярних месенджерів. За вказівками кураторів вони встановили під автомобілі потерпілих саморобні вибухові пристрої, які згодом були дистанційно активовані. За виконання злочинів виконавцям пообіцяли грошову винагороду, однак, як стверджують правоохоронці, коштів вони так і не отримали.

Усім трьом інкримінують вчинення терористичних актів за частинами 2 та 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Одному із затриманих загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, ще двом — до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту загинув водій, а пасажирка зазнала поранень і була госпіталізована.

Також ми повідомляли, що на Одещині зірвали втечу військового до Молдови у фурі. За переправлення до іншої країни чоловік мав заплатити 7 500 доларів.