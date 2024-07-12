Відключення світла в Одесі сьогодні, 12 липня: адреси

В Одесі діють відлючення світла через ремонтні роботи. Фото: Freepik

Сьогодні, 12 липня, тисячі жителів Одеси залишилася без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

вул. Новосельського, 35 — 52, 25 — 46А;

вул. Старопортофранківська, 43;

узвіз Степана Олійника, 8;

вул. Розкидайлівська, 40 — 57;

вул. Градоначальницька, 34 — 36;

вул. Дюковська, 4;

вул. Скісна, 1 — 22б;

Роботи заплановані до 17:00

вул. Кордонна, 25;

узвіз Степана Олійника, 3 — 8, 10, 12;

вул. Базарна, 70;

вул. Балківська, 50, 52, 69 — 95;

вул. Градоначальницька, 37 — 49;

пров. Поперечний, 1 — 17а;

вул. Дідріхсона, 15 — 29;

вул. Тетяни Тесс, 3а — 43б;

пров. Кострова, 7, 30;

вул. Богуна, 6а, 12/2, 21;

вул. Квіткова;

вул. Платанова, 36а, 70, 27 — 126;

вул. Радісна, 114, 116;

вул. С. Ріхтера, 33 — 109;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузьковий, 2/2;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а;

проїзд Бузьковий, 1 — 6;

вул. Квітнева, 15, 17, 20 — 31/1;

вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

вул. Олексія Косяченка, 2 — 31;

вул. Сільська, 29 — 44;

вул. Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

вул. Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

вул. Малішевського (Гастелло), 9 — 55;

Платонова, 1 — 34г;

вул. Розкидайлівська, 53б, 63, 65;

вул. Розумовського, 58, 60;

Роботи заплановані до 19:00

Південний РЕМ:

вул. Миколи Куліша (Ванцетті), 54;

вул. Вертелецького, 47в;

Дмитріївська вулиця (вул. Дмитра Донського), 57;

вул. Китобійна, 48а — 110;

вул. Люстдорфська дорога, 91 — 155;

вул. Рясна, 56 — 109;

вул. Сергія Шелухина (вул. О. Невського), 44а;

вул. Планетна, 26а — 101;

пров. 1-й Кандинського Василя, 1 — 22;

пров. 2-й Кандинського, 1 — 19;

пров. 2-й Рясний, 2 — 20;

пров. 3-й Кандинського, 1 — 18;

пров. Павла Чубинського (пров. 4-й О. Невського), 7б, 7в;

пров. 4-й Ульянівський, 1 — 16;

пров. 5-й Кандинського Василя, 14а, 19;

пров. 5-й Ульянівський, 1 — 19а;

пров. Ульянівський, 4, 15а;

Роботи заплановані до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 12 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі діючий тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.