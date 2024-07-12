Відключення світла в Одесі сьогодні, 12 липня: адреси

Відключення електроенергії в Одесі — тисячі містян без світла до вечора
Сьогодні, 12 липня, тисячі жителів Одеси залишилася без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- вул. Новосельського, 35 — 52, 25 — 46А;
- вул. Старопортофранківська, 43;
- узвіз Степана Олійника, 8;
- вул. Розкидайлівська, 40 — 57;
- вул. Градоначальницька, 34 — 36;
- вул. Дюковська, 4;
- вул. Скісна, 1 — 22б;
Роботи заплановані до 17:00
- вул. Кордонна, 25;
- узвіз Степана Олійника, 3 — 8, 10, 12;
- вул. Базарна, 70;
- вул. Балківська, 50, 52, 69 — 95;
- вул. Градоначальницька, 37 — 49;
- пров. Поперечний, 1 — 17а;
- вул. Дідріхсона, 15 — 29;
- вул. Тетяни Тесс, 3а — 43б;
- пров. Кострова, 7, 30;
- вул. Богуна, 6а, 12/2, 21;
- вул. Квіткова;
- вул. Платанова, 36а, 70, 27 — 126;
- вул. Радісна, 114, 116;
- вул. С. Ріхтера, 33 — 109;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузьковий, 2/2;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а;
- проїзд Бузьковий, 1 — 6;
- вул. Квітнева, 15, 17, 20 — 31/1;
- вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- вул. Олексія Косяченка, 2 — 31;
- вул. Сільська, 29 — 44;
- вул. Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
- вул. Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- вул. Малішевського (Гастелло), 9 — 55;
- Платонова, 1 — 34г;
- вул. Розкидайлівська, 53б, 63, 65;
- вул. Розумовського, 58, 60;
Роботи заплановані до 19:00
Південний РЕМ:
- вул. Миколи Куліша (Ванцетті), 54;
- вул. Вертелецького, 47в;
- Дмитріївська вулиця (вул. Дмитра Донського), 57;
- вул. Китобійна, 48а — 110;
- вул. Люстдорфська дорога, 91 — 155;
- вул. Рясна, 56 — 109;
- вул. Сергія Шелухина (вул. О. Невського), 44а;
- вул. Планетна, 26а — 101;
- пров. 1-й Кандинського Василя, 1 — 22;
- пров. 2-й Кандинського, 1 — 19;
- пров. 2-й Рясний, 2 — 20;
- пров. 3-й Кандинського, 1 — 18;
- пров. Павла Чубинського (пров. 4-й О. Невського), 7б, 7в;
- пров. 4-й Ульянівський, 1 — 16;
- пров. 5-й Кандинського Василя, 14а, 19;
- пров. 5-й Ульянівський, 1 — 19а;
- пров. Ульянівський, 4, 15а;
Роботи заплановані до 17:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 12 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі діючий тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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