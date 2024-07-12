Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення електроенергії в Одесі — тисячі містян без  світла до вечора arrow

Відключення електроенергії в Одесі — тисячі містян без  світла до вечора

12 липня 2024 13:49
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 12 липня: адреси
В Одесі діють відлючення світла через ремонтні роботи. Фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 12 липня, тисячі жителів Одеси залишилася без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:  

  • вул. Новосельського, 35 — 52, 25 — 46А;  
  • вул. Старопортофранківська, 43;  
  • узвіз Степана Олійника, 8;  
  • вул. Розкидайлівська, 40 — 57;  
  • вул. Градоначальницька, 34 — 36;  
  • вул. Дюковська, 4;  
  • вул. Скісна, 1 — 22б;  

Роботи заплановані до 17:00

  • вул. Кордонна, 25;  
  • узвіз Степана Олійника, 3 — 8, 10, 12;  
  • вул. Базарна, 70;  
  • вул. Балківська, 50, 52, 69 — 95;  
  • вул. Градоначальницька, 37 — 49;  
  • пров. Поперечний, 1 — 17а;  
  • вул. Дідріхсона, 15 — 29;  
  • вул. Тетяни Тесс, 3а — 43б;  
  • пров. Кострова, 7, 30;  
  • вул. Богуна, 6а, 12/2, 21;  
  • вул. Квіткова;  
  • вул. Платанова, 36а, 70, 27 — 126;  
  • вул. Радісна, 114, 116;  
  • вул. С. Ріхтера, 33 — 109;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузьковий, 2/2;  
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;  
  • пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а;  
  • проїзд Бузьковий, 1 — 6;  
  • вул. Квітнева, 15, 17, 20 — 31/1;  
  • вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;  
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • вул. Олексія Косяченка, 2 — 31;  
  • вул. Сільська, 29 — 44;  
  • вул. Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;  
  • вул. Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9 — 55;  
  • Платонова, 1 — 34г;  
  • вул. Розкидайлівська, 53б, 63, 65;  
  • вул. Розумовського, 58, 60;  

Роботи заплановані до 19:00

Південний РЕМ:  

  • вул. Миколи Куліша (Ванцетті), 54;  
  • вул. Вертелецького, 47в;  
  • Дмитріївська вулиця (вул. Дмитра Донського), 57;  
  • вул. Китобійна, 48а — 110;  
  • вул. Люстдорфська дорога, 91 — 155;  
  • вул. Рясна, 56 — 109;  
  • вул. Сергія Шелухина (вул. О. Невського), 44а;  
  • вул. Планетна, 26а — 101;  
  • пров. 1-й Кандинського Василя, 1 — 22;  
  • пров. 2-й Кандинського, 1 — 19;  
  • пров. 2-й Рясний, 2 — 20;  
  • пров. 3-й Кандинського, 1 — 18;  
  • пров. Павла Чубинського (пров. 4-й О. Невського), 7б, 7в;  
  • пров. 4-й Ульянівський, 1 — 16;  
  • пров. 5-й Кандинського Василя, 14а, 19;  
  • пров. 5-й Ульянівський, 1 — 19а;  
  • пров. Ульянівський, 4, 15а;  

Роботи заплановані до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 12 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі діючий тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

комунальні послуги Одеса Одеська область електропостачання Новини Одеси енергетика відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня