Світло в Одесі 23 червня: відключень не буде

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики цілодобово працюють над відновленням інфраструктури після російських ударів по українській енергетиці. Проте в Одесі та області 23 червня обійдеться без погодинних відключень.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки світла

У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа. Також ми писали, що сьогодні багато одеситів залишились без води.