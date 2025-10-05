Відключення електроенергії в Одесі 6 жовтня не плануються — офіційна інформація від Укренерго та ДТЕК

Люди гуляють нічною Одесою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 6 жовтня, в Одесі не очікується планових чи аварійних відключень електроенергії. Енергетичні служби працюють цілодобово над відновленням пошкоджень, що стали наслідком недавніх атак.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії в Україні тримається на стабільно високому рівні. Станом на ранок воно залишається таким же, як і попереднього робочого дня. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло — можна кількома способами з:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

